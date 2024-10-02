Почему все в восторге от фильма "Эмилия Перес" — трейлер и отзывы критиков

7 ноября 2024 года на большие экраны выйдет долгожданная киноновинка "Эмилия Перес", которая уже успела завоевать немало престижных наград.

"Эмилия Перес": сюжет, актеры, главный замысел

Фильм в нетривиальной манере рассказывает историю адвоката Риты.

Главная героиня никак не может примириться с тем, чем ей приходится заниматься на работе. Дело в том, что компания, на которую работает Рита, постоянно охотится за большими деньгами, поэтому часто помогает преступникам избежать ответственности.

Фото: imdb

На этом фоне героиня получает неожиданное предложение — помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать невероятный план побега: стать женщиной — он мечтал об этом всю свою жизнь.

Во время просмотра фильма вы можете насладиться актерской игрой:

Зои Салданы (франшизы "Аватар", "Сторожевые галактики");

Селены Гомес (сериал "Убийства в одном здании");

Адрианы Пасс;

Карлы Софии Гаскон.

Стоит также отметить, что снял фильм знаменитый французский режиссер Жак Одияр ("И мое сердце замерло", "Пророк", "Ржавчина и кость").

Как критики отреагировали на фильм "Эмилия Перес"

Что важно понимать, после мировой премьеры фильм получил приз жюри Канн — третью по престижности награду кинофестиваля после Золотой пальмовой ветки и Гран-при.

По словам кинокритиков, в фильме они увидели уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла.

Фото: imdb

На IMDb "Эмилия Перес" смогла набрать 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes получила 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть".

Издание Variety написало, что считает этот фильм "мощным портретом человека, бросающего вызов нескольким стереотипам одновременно".

Фото: imdb

С положительными отзывами также выступила команда The Hollywood Reporter, отметившая, что эта лента очень эффектна.