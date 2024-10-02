Почему все в восторге от фильма "Эмилия Перес" — трейлер и отзывы критиков

7 ноября 2024 года на большие экраны выйдет долгожданная киноновинка "Эмилия Перес", которая уже успела завоевать немало престижных наград.
Главные тезисы
- Главная героиня фильма оказывается перед непростым выбором, который изменит всю ее жизнь.
- В фильме играют такие известные актрисы и звезды Голливуда, как Зои Салдана и Селена Гомес.
- Кинокриты оценили "Эмилию Перес" как уникальный жанровый микс нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла.
"Эмилия Перес": сюжет, актеры, главный замысел
Фильм в нетривиальной манере рассказывает историю адвоката Риты.
Главная героиня никак не может примириться с тем, чем ей приходится заниматься на работе. Дело в том, что компания, на которую работает Рита, постоянно охотится за большими деньгами, поэтому часто помогает преступникам избежать ответственности.
На этом фоне героиня получает неожиданное предложение — помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать невероятный план побега: стать женщиной — он мечтал об этом всю свою жизнь.
Во время просмотра фильма вы можете насладиться актерской игрой:
Зои Салданы (франшизы "Аватар", "Сторожевые галактики");
Селены Гомес (сериал "Убийства в одном здании");
Адрианы Пасс;
Карлы Софии Гаскон.
Стоит также отметить, что снял фильм знаменитый французский режиссер Жак Одияр ("И мое сердце замерло", "Пророк", "Ржавчина и кость").
Как критики отреагировали на фильм "Эмилия Перес"
Что важно понимать, после мировой премьеры фильм получил приз жюри Канн — третью по престижности награду кинофестиваля после Золотой пальмовой ветки и Гран-при.
По словам кинокритиков, в фильме они увидели уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла.
На IMDb "Эмилия Перес" смогла набрать 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes получила 86% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть".
Издание Variety написало, что считает этот фильм "мощным портретом человека, бросающего вызов нескольким стереотипам одновременно".
С положительными отзывами также выступила команда The Hollywood Reporter, отметившая, что эта лента очень эффектна.
Редакция The Times лаконично описала "Эмилию Перес" как "мюзикл нашего времени".
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