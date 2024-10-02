Чому всі у захваті від фільму "Емілія Перес" — трейлер і відгуки критиків

7 листопада 2024 року на великі екрани вийде довгоочікувана кіноновинка "Емілія Перес", яка вже встигла здобути чимало престижних нагород.

"Емілія Перес": сюжет, актори, головний замисел

Стрічка в нетривіальній манері розповідає історію адвокатки Рити.

Головна героїня ніяк не може змиритися з тим, чим їй доводиться займатися на роботі. Річ у тім, що компанія, на яку працює Рита, постійно полює за великими грошима, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності.

Фото: imdb

На цьому тлі героїня отримує неочікувану пропозицію — допомогти лідеру наркокартелю піти з кримінального світу й реалізувати неймовірний план втечі: стати жінкою — він мріяв про це усе своє життя.

Під час перегляду фільму ви можете насолодитися акторською грою:

Зої Салдани (франшизи "Аватар", "Вартові галактики");

Селени Гомес (серіал "Вбивства в одній будівлі");

Адріани Пас;

Карли Софії Ґаскон.

Варто також зазначити, що зняв фільм знаменитий французький режисер Жак Одіяр ("І моє серце завмерло", "Пророк", "Іржа та кістка").

Як критики відреагували на фільм "Емілія Перес"

Що важливо розуміти, після світової прем'єри стрічка отримала приз жюрі Канн — третю за престижністю нагороду кінофестивалю після Золотої пальмової гілки і Гран-прі.

За словами кінокритиків, у фільмі вони побачили унікальний жанровий мікс, що поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу.

Фото: imdb

На IMDb "Емілія Перес" змогла набрати 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes отримала аж 86% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість".

Видання Variety написало, що вважає цей фільм "потужним портретом людини, яка кидає виклик кільком стереотипам одночасно".

Фото: imdb

З позитивними відгуками також виступила команда The Hollywood Reporter, яка зазначила, що ця стрічка дуже ефектна.