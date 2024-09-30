Netflix розпочав зйомки фільму за мотивами серіалу "Гострі Картузи". Що відомо

Netflix розпочав зйомки фільму "Гострі Картузи"

Томмі Шелбі повернувся. Кілліан Мерфі та Стівен Найт возз’єдналися на знімальному майданчику, коли офіційно стартує виробництво майбутнього фільму Netflix. Поширити

Відомо, що режисером повнометражного фільму від Netflix є Том Гарпер, який також керував кількома епізодами серіалу "Гострі Картузи".

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe — Netflix (@netflix) September 30, 2024

Зазначено, що над фільмом працюють британський кінематографіст Стівен Найт, продюсери Керін Мандабах та Гай Хілі, а також виконавчі продюсери Девід Косс, Джеймі Глейзбрук, Ендрю Уоррен та Девід Мейсон.

Здається, Томмі Шелбі не закінчив зі мною... Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Гарпером над кіноверсією "Гострі Картузи". Це для фанатів. Кіліан Мерфі Ірландський актор

Акторський склад фільму тримали в таємниці, проте минулого місяця стало відомо, що в "Гострих Картузах" гратиме Баррі Кеоган. Він відомий за ролями у фільмах "Дюнкерк", "Вбивство священного оленя", "Вічні" та "Банши з Інішеріна".

Премʼєра серіалу "Гострі Картузи" відбулася у 2013 році на BBC Two. Останній шостий сезон вийшов у 2022 році, коли в червні стало відомо про роботу над фільмом.

Серіал “Гострі картузи” продовжиться фільмом

Сценарист британського кримінально-драматичного телесеріалу "Гострі картузи" Стівен Найт та режисер кількох епізодів Том Гарпер створять фільм, в якому до своєї ролі повернеться Кілліан Мерфі

Стримінгова платформа Netflix офіційно підтвердила, що за британським кримінально-драматичним телесеріалом "Гострі картузи" знімуть повнометражний фільм, який поки не отримав назву. Режисером стрічки стане Том Гарпер, який зняв перший епізод оригінального серіалу. Сценарій до фільму створить сценарист та творець "Гострих картузів".

Володар "Оскара" Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль у телешоу, повернеться до ролі лідера бірмінгемського клану Томмі Шелбі.