Netflix приступил к съемкам фильма по мотивам сериала "Острые Картузы". Что известно

Netflix начал съемки фильма "Острые Картузы"

Томми Шелби вернулся. Киллиан Мерфи и Стивен Найт воссоединились на съемочной площадке, когда официально стартует производство будущего фильма Netflix. Поделиться

Известно, что режиссером полнометражного фильма от Netflix является Том Гарпер, также руководивший несколькими эпизодами сериала "Острые Картузы".

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe — Netflix (@netflix) September 30, 2024

Отмечено, что над фильмом работают британский кинематографист Стивен Найт, продюсеры Керин Мандабах и Гай Хили, а также исполнительные продюсеры Дэвид Косс, Джейми Глейзбрук, Эндрю Уоррен и Дэвид Мэйсон.

Кажется, Томми Шелби не закончил со мной... Очень приятно снова сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Гарпером над киноверсией "Острые Картузы". Это для фанатов. Килиан Мерфи Ирландский актер

Актерский состав фильма держали в тайне, однако в прошлом месяце стало известно, что в "Острых Картузах" будет играть Барри Кеоган. Он известен по ролям в фильмах "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Вечные" и "Банши из Инишинина".

Премьера сериала "Острые Картузы" состоялась в 2013 году на BBC Two. Последний шестой сезон вышел в 2022 году, когда в июне стало известно о работе над фильмом.

Сериал "Острые картузы" продолжится фильмом

Сценарист британского криминально-драматического телесериала "Острые картузы" Стивен Найт и режиссер нескольких эпизодов Том Гарпер создадут фильм, в котором к своей роли вернется Киллиан Мерфи

Стриминговая платформа Netflix официально подтвердила, что по британскому криминально-драматическому телесериалу "Острые картузы" снимут полнометражный фильм, который пока не получил название. Режиссером фильма станет Том Гарпер, снявший первый эпизод оригинального сериала. Сценарий к фильму создаст сценарист и создатель "Острых картуз".

Обладатель "Оскара" Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в телешоу, вернется в роль лидера бирмингемского клана Томми Шелби.