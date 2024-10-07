Пропагандистский фильм "Русские на войне". СБУ открыла производство против режиссера Трофимовой

СБУ открыла уголовное производство против режиссера фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой по поводу оправдания и признания правомерной российской агрессии. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Главные тезисы
- СБУ открыла уголовное производство против режиссера фильма "Русские на войне" за оправдание российской агрессии.
- Комитет ВР по свободе слова реагирует на кинопроекты, способствующие оправданию российской оккупации и нарушающие законы Украины.
- Пропагандистский фильм вызвал возмущение в Украине и за ее пределами, привлекая внимание к вопросам дезинформации и национальной безопасности.
- Канадский парламент обсудил угрозы, которые несет российская дезинформация, и признал недопустимым финансирование подобных фильмов за счет налогоплательщиков.
- Анастасия Трофимова, создавшая фильм "Русские на войне", была включена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины за съемки на оккупированных территориях.
СБУ открыла производство против режиссера Трофимовой за фильм "Русские на войне"
Юрчишин напомнил, что Трофимова вместе с российскими военными незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемку и выпустила ленту, в которой "российских окупантов подают с человеческим лицом".
Он опубликовал документ, в котором СБУ проинформировала его об открытии производства против Трофимовой по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии).
Пропагандистская лента "Русские на войне": что известно
Во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в начале сентября показали документальный фильм россиянки Анастасии Трофимовой "Русские на войне" (Russians at war), которым она, как утверждала, хочет показать миру, что российские военные, "не звери, а обычные люди".
Этот фильм был также заявлен в программе Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF). Генконсул Украины в Торонто Олег Николенко и посол Украины в Канаде Юлия Ковалев выступили с резкой критикой TIFF за намерение показать пропагандистскую ленту.
Позже появилась петиция с призывом отменить показ пропагандистского фильма Russians at war на кинофестивале в Торонто.
Несколько дней спустя Минкультуры внесло режиссер Анастасию Трофимову, снявшую пропагандистскую документалку "Россияне на войне" (Russians at War), в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Анастасия Трофимова называет себя русско-канадским режиссером. Она также является бывшей работницей канала Russia Today. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Трофимова работала продюсером новостей на канадской телерадиокомпании CBC и вместе с московской корреспонденткой СВС и оператором находилась в российском Ростове-на-Дону.
Материалы для фильма Трофимова снимала, в частности, на временно оккупированной Луганской области, куда попала из Москвы, без разрешения Украины. В течение семи месяцев она снимала российский батальон, находясь на фронте вместе с военными, ворвавшимися на территорию Украины.
Режиссер утверждала, что попала туда благодаря российскому военному по имени Илья, вроде бы родом из Луганска, который согласился взять ее в свой батальон в Луганске без военного разрешения.
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