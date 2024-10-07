Пропагандистский фильм "Русские на войне". СБУ открыла производство против режиссера Трофимовой

СБУ открыла уголовное производство против режиссера фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой по поводу оправдания и признания правомерной российской агрессии. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

СБУ открыла производство против режиссера Трофимовой за фильм "Русские на войне"

Юрчишин напомнил, что Трофимова вместе с российскими военными незаконно пересекала государственную границу Украины, вела съемку и выпустила ленту, в которой "российских окупантов подают с человеческим лицом".

Трофимова проживает в Канаде и сняла материал на средства налогоплательщиков Канады. На прошлой неделе парламентский комитет Канады по нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы, а также обсудили угрозы, которые несет российская дезинформация. Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского закона. И именно Украина должна первой возбудить дело Трофимовой. Ярослав Юрчишин Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова

Он опубликовал документ, в котором СБУ проинформировала его об открытии производства против Трофимовой по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание и признание правомерной российской агрессии).

Ответ Юрчишину от ОГП

Пропагандистская лента "Русские на войне": что известно

Во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в начале сентября показали документальный фильм россиянки Анастасии Трофимовой "Русские на войне" (Russians at war), которым она, как утверждала, хочет показать миру, что российские военные, "не звери, а обычные люди".

Этот фильм был также заявлен в программе Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF). Генконсул Украины в Торонто Олег Николенко и посол Украины в Канаде Юлия Ковалев выступили с резкой критикой TIFF за намерение показать пропагандистскую ленту.

Анастасия Трофимова

Позже появилась петиция с призывом отменить показ пропагандистского фильма Russians at war на кинофестивале в Торонто.

12 сентября TIFF отказался отменять показы российской пропагандистской ленты "Русские на войне". Представители фестиваля отметили, что поскольку этот фильм является канадско-французской копродукцией и финансировался канадскими агентствами, его нельзя считать российской пропагандой. Позже в тот же день TIFF объявил, что "вынужден приостановить" показы фильма "Русские на войне", запланированные ранее на 13, 14 и 15 сентября из-за угроз для работы фестиваля и общественной безопасности. Поделиться

Несколько дней спустя Минкультуры внесло режиссер Анастасию Трофимову, снявшую пропагандистскую документалку "Россияне на войне" (Russians at War), в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Анастасия Трофимова называет себя русско-канадским режиссером. Она также является бывшей работницей канала Russia Today. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Трофимова работала продюсером новостей на канадской телерадиокомпании CBC и вместе с московской корреспонденткой СВС и оператором находилась в российском Ростове-на-Дону.

Материалы для фильма Трофимова снимала, в частности, на временно оккупированной Луганской области, куда попала из Москвы, без разрешения Украины. В течение семи месяцев она снимала российский батальон, находясь на фронте вместе с военными, ворвавшимися на территорию Украины.

Режиссер утверждала, что попала туда благодаря российскому военному по имени Илья, вроде бы родом из Луганска, который согласился взять ее в свой батальон в Луганске без военного разрешения.