Организаторы международного кинофестиваля в Торонто, несмотря на мощную критику, решили провести показ скандальной ленты российского режиссера Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Что известно о решении провести показ пропагандистской ленты "Русские на войне" на кинофестивале в Торонто

Отмечается, что показ пропагандистской ленты Анастасии Трофимовой должен пройти во вторник, 17 сентября, после завершения фестиваля.

Формально фестиваль 2024 уже завершился, на 16 сентября и все остальные дни не запланировано никаких других показов.

Кинофестиваль в Торонто

Что известно о предыдущих решениях организаторов кинофестиваля в Торонто

Буквально несколько дней назад организаторы кинофестиваля заявили об отказе от показа пропагандистской картины Трофимовой.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что поддерживают гражданскую дискуссию о фильмах и с помощью фильмов, включая разногласия.

При этом они заявили, что получили уведомление о "потенциальной активности в ближайшие дни, что составляет значительный риск".

На сайте фестиваля все даты показа фильма пропагандистки Трофимовой теперь зачеркнуты. При наведении на дату появляется примечание "Отменено".

Впрочем, организаторы подчеркнули, что не отказываются от предварительного заявления, в котором они выступили за «право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступать против цензуры».

Между тем режиссер скандального фильма «Россияне на войне» включен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российско-канадскую режиссер Анастасию Трофимову в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Бывшую работницу пропагандистского канала «Russia Today» внесли в этот список, в том числе за документальный фильм "Русские на войне".

Фильм также продвигает идею, что эта война является «конфликтом двух братских народов», и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо в условиях реальных событий, происходящих в Украине.