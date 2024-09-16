Організатори міжнародного кінофестивалю у Торонто, попри потужну критику, все ж таки вирішили провести показ скандальної стрічки російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Що відомо про рішення провести показ пропагандистської стрічки “Росіяни на війні” на кінофестивалі у Торонто

Зазначається, що показ пропагандистської стрічки Анастасії Трофімової має відбутись у вівторок, 17 вересня, після фактично завершення фестивалю.

Формально фестиваль 2024 року вже завершився, на 16 вересня та всі інші дні не заплановано жодних інших показів.

Кінофестиваль у Торонто

Що відомо про попередні рішення організаторів кінофестивалю у Торонто

Буквально кілька днів тому організатори кінофестивалю заявили про відмову від показу пропагандистської стрічки Трофімової.

Організатори фестивалю підкреслили, що підтримують громадянську дискусію про фільми та за допомогою фільмів, включаючи розбіжності в думках.

При цьому вони заявили, що отримали повідомлення про "потенційну активність у найближчі дні, що становить значний ризик.

На сайті фестивалю усі дати показу фільму пропагандистки Трофімової тепер закреслені. При наведенні на дату зʼявляється примітка "Скасовано".

Втім, організатори наголосили, що не відмовляються від попередньої заяви, в якій вони виступили за «право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури».

Між тим режисерку скандального фільму «Росіяни на війні» включено до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Колишню працівницю пропагандистського каналу «Russia Today» внесли до цього списку, зокрема за документальний фільм “Росіяни на війні”.

Фільм також просуває ідею, що ця війна є «конфліктом двох братніх народів», і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні.