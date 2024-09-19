По информации МИД Украины, организаторы международного кинофестиваля Zurich Film Festival в Швейцарии включили в свою программу пропагандистскую ленту российского режиссера Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".
Главные тезисы
- Организаторы кинофестиваля в Швейцарии вызвали негативную реакцию, включив пропагандистскую ленту "Россияне на войне" в программу показов.
- Украинское МИД осуждает предоставление возможностей для распространения российской пропаганды через культурные мероприятия.
- Организаторы кинофестиваля в Торонто сначала сняли, а затем все же показали российский пропагандистский фильм после протестов украинского сообщества в Канаде.
- Противодействие распространению российской пропаганды важно для сохранения информационной безопасности и борьбы с дезинформацией.
- МИД Украины решительно осудил попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений и продолжит работу по изоляции России в культурной сфере.
Что известно о намерениях показать пропагандистский фильм "Россияне на войне" на кинофестивале в Швейцарии
В частности, в МИД Украины выразили возмущение решением организаторов Zurich Film Festival по включению пропагандистской ленты "Россияне на войне" в программу показов фестиваля.
В МИД осудили предоставление стране-агрессорке возможностей для распространения пропаганды в мире и отметили, что будут бороться против этого и продолжат работать над усилиями по изоляции России в культурной и других сферах.
Что известно о скандальном решении по включению пропагандистской ленты "Россияне на войне" в программы других фестивалей
Пропагандистскую картину Трофимовой показали на кинофестивале в Венеции.
После протестов украинского сообщества в Канаде организаторы международного кинофестиваля в Торонто сняли российский пропагандистский фильм с показа, однако через некоторое время решили провести показ.
Даже после окончательной отмены "Россияне на войне" в Канаде добавили в расписание фестиваля два показа документалки.
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