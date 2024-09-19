Кинофестиваль в Швейцарии планирует провести показ пропагандистской ленты "Россияне на войне"
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Культура
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Кинофестиваль в Швейцарии планирует провести показ пропагандистской ленты "Россияне на войне"

МИД Украины
Кинофестиваль в Цюрихе
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По информации МИД Украины, организаторы международного кинофестиваля Zurich Film Festival в Швейцарии включили в свою программу пропагандистскую ленту российского режиссера Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Главные тезисы

  • Организаторы кинофестиваля в Швейцарии вызвали негативную реакцию, включив пропагандистскую ленту "Россияне на войне" в программу показов.
  • Украинское МИД осуждает предоставление возможностей для распространения российской пропаганды через культурные мероприятия.
  • Организаторы кинофестиваля в Торонто сначала сняли, а затем все же показали российский пропагандистский фильм после протестов украинского сообщества в Канаде.
  • Противодействие распространению российской пропаганды важно для сохранения информационной безопасности и борьбы с дезинформацией.
  • МИД Украины решительно осудил попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений и продолжит работу по изоляции России в культурной сфере.

Что известно о намерениях показать пропагандистский фильм "Россияне на войне" на кинофестивале в Швейцарии

В частности, в МИД Украины выразили возмущение решением организаторов Zurich Film Festival по включению пропагандистской ленты "Россияне на войне" в программу показов фестиваля.

В МИД осудили предоставление стране-агрессорке возможностей для распространения пропаганды в мире и отметили, что будут бороться против этого и продолжат работать над усилиями по изоляции России в культурной и других сферах.

Российская пропаганда по ширме культурного продукта — не место на международной культурной сцене и красных дорожках. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев, — говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.

Что известно о скандальном решении по включению пропагандистской ленты "Россияне на войне" в программы других фестивалей

Пропагандистскую картину Трофимовой показали на кинофестивале в Венеции.

После протестов украинского сообщества в Канаде организаторы международного кинофестиваля в Торонто сняли российский пропагандистский фильм с показа, однако через некоторое время решили провести показ.

Даже после окончательной отмены "Россияне на войне" в Канаде добавили в расписание фестиваля два показа документалки.

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