По информации МИД Украины, организаторы международного кинофестиваля Zurich Film Festival в Швейцарии включили в свою программу пропагандистскую ленту российского режиссера Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Что известно о намерениях показать пропагандистский фильм "Россияне на войне" на кинофестивале в Швейцарии

В частности, в МИД Украины выразили возмущение решением организаторов Zurich Film Festival по включению пропагандистской ленты "Россияне на войне" в программу показов фестиваля.

В МИД осудили предоставление стране-агрессорке возможностей для распространения пропаганды в мире и отметили, что будут бороться против этого и продолжат работать над усилиями по изоляции России в культурной и других сферах.

Российская пропаганда по ширме культурного продукта — не место на международной культурной сцене и красных дорожках. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев, — говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства. Поделиться

Что известно о скандальном решении по включению пропагандистской ленты "Россияне на войне" в программы других фестивалей

Пропагандистскую картину Трофимовой показали на кинофестивале в Венеции.

После протестов украинского сообщества в Канаде организаторы международного кинофестиваля в Торонто сняли российский пропагандистский фильм с показа, однако через некоторое время решили провести показ.