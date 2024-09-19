За інформацією МЗС України, організатори міжнародного кінофестивалю Zurich Film Festival у Швейцарії включили до своєї програми пропагандистську стрічку російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".
Головні тези:
- Організатори кінофестивалю у Швейцарії викликали обурення МЗС України, включивши пропагандистську стрічку “Росіяни на війні” до програми показів.
- Українське дипломатичне відомство засуджує будь-які спроби надати Росії можливість поширювати пропаганду у світі через культурні заходи.
- Після протестів української спільноти у Канаді російський пропагандистський фільм був знятий з показу на кінофестивалі у Торонто, але пізніше все ж був показаний.
- Скандальне рішення організаторів фестивалю в Швейцарії породжує обурення та негативну реакцію українського суспільства.
- Протидія поширенню російської пропаганди через культурні заходи є важливою для збереження інформаційної безпеки і протидії дезінформації.
Що відомо про наміри показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні" на кінофестивалі у Швейцарії
Зокрема, в МЗС України висловили обурення рішенням організаторів Zurich Film Festival щодо включення пропагандистської стрічки “Росіяни на війні” до програми показів фестивалю.
В МЗС засудили надання країні-агресорці можливостей для поширення пропаганди у світі і зазначили, що боротимуться проти цього та продовжать працювати над зусиллями з ізоляції Росії в культурній та інших сферах.
Що відомо про скандальне рішення щодо включення пропагандистської стрічки "Росіяни на війні" до програм інших фестивалів
Пропагандистську стрічку Трофімової показали на кінофестивалі у Венеції.
Після протестів української спільноти у Канаді організатори міжнародного кінофестивалю у Торонто зняли російський пропагандистський фільм з показу, однак через деякий час все ж вирішили провести показ.
Навіть після остаточного скасування "Росіяни на війні" у Канаді таки додали до розкладу фестивалю два покази документалки.
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