За інформацією МЗС України, організатори міжнародного кінофестивалю Zurich Film Festival у Швейцарії включили до своєї програми пропагандистську стрічку російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Що відомо про наміри показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні" на кінофестивалі у Швейцарії

Зокрема, в МЗС України висловили обурення рішенням організаторів Zurich Film Festival щодо включення пропагандистської стрічки “Росіяни на війні” до програми показів фестивалю.

В МЗС засудили надання країні-агресорці можливостей для поширення пропаганди у світі і зазначили, що боротимуться проти цього та продовжать працювати над зусиллями з ізоляції Росії в культурній та інших сферах.

Російській пропаганді за ширмою культурного продукту — не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців, — йдеться у заяві українського дипломатичного відомства. Поширити

Що відомо про скандальне рішення щодо включення пропагандистської стрічки "Росіяни на війні" до програм інших фестивалів

Пропагандистську стрічку Трофімової показали на кінофестивалі у Венеції.

Після протестів української спільноти у Канаді організатори міжнародного кінофестивалю у Торонто зняли російський пропагандистський фільм з показу, однак через деякий час все ж вирішили провести показ.