Вышел украинский трейлер нового невероятного фэнтези "Глаза: Легенда Карпат" о волшебных созданиях, живущих в Карпатских горах.

Что известно о вдохновенном Украиной фэнтези-фильме о Карпатах

Отмечается, что главной героиней фильма является девушка по имени Юля, которая родилась посреди Карпатских гор, где в лесах обитают волшебные существа.

В частности, на некоторых из этих существ охотятся, а от других, напротив, убегают, тогда как некоторые становятся легендами.

Одним таким легендарным существом является новый знакомый главной героини, которого срочно нужно вернуть домой.

Известно, что роль Юли играет немецкая актриса Хелена Зенгель, известная по роли в ленте Тома Хэнкса "Новости со всего мира".

Кроме этого в фильме снялись Эмили Уотсон, Виллем Дефо и Финн Вулфгард.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Исайя Саксон, известный за создание музыкальных клипов для Бьорк, Panda Bear, Dirty Projectors, Канье Веста и Grizzly Bear.

Это первая полнометражная лента Саксона.

Съемки фильма проходили в 2021 году в румынской Трансильвании, в частности, в горах Апусены, на озере Баля и на Трансфегерском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании Adastra Cinema, мировая премьера фильма состоится 28 февраля 2025, дата украинского релиза будет объявлена ​​вскоре.

Что известно о самой громкой премьере ноября

Уже 29 ноября состоится долгожданная премьера американского сериала "Агентство". Главную роль в нем исполнил талантливый голливудский актер Майкл Фассбендер.

Над сериалом в течение продолжительного периода работала команда американского телеканала Showtime.

В сети уже опубликован первый трейлер шпионского триллера "Агентство" (The Agency), главную роль в котором исполнил дважды номинант на премию "Оскар" Майкл Фассбендер.

Его вы могли видеть в таких известных фильмах как "Бесславные ублюдки", "Прометей", "Стыд", "Убийца" и франшиза "Люди Икс".

Следует обратить внимание на то, что сериал был снят на основе французского шоу "Бюро легенд" (2015).