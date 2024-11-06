"Очень странные дела-5". Netflix заинтриговал тизером сериала с названиями эпизодов — видео

Фанаты сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) с нетерпением ожидают премьеру последнего пятого сезона. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый тизер киноленты и названия эпизодов в символический день. Всего киноманов ожидает 8 серий.
Главные тезисы
- Netflix показал тизер пятого сезона сериала “Очень странные дела” с загадочными названиями эпизодов.
- События сериала разворачиваются в городке Гокинс, где герои сталкиваются с угрозами из параллельного мира.
- Пятый сезон обещает 8 захватывающих серий.
- Премьера пятого сезона запланирована на 2025 год, сериал станет завершающим.
- Съемки пятого сезона уже наполовину завершены, создатели и актеры делятся некоторыми деталями и ожиданиями от финала.
Netflix представил тизер продолжения сериала "Очень странные дела"
Netflix отметил, что новый сезон можно будет пересмотреть уже в следующем году. Фанаты предполагали, что произойдет это не раньше 2026 года.
Видео с тизером опубликовали в YouTube.
На нем нет ни одного лица, а только названия эпизодов, один из которых оказался частично засекреченным.
Список серий выглядит так:
The Crawl ("Ползание")
The Vanishing of…[засекречено] ("Исчезновение...")
The Turnbow Trap ("Ловушка Тернового лука")
Sorcerer ("Чародей")
Shock Jock ("Шок-Джок")
Escape from Camazotz ("Побег из Камазотца")
The Bridge ("Мост")
The Rightside Up ("Вправо вверх")
Тизер Netflix опубликовал 6 ноября, потому что именно в этот день 1983 года исчез Уилл Байерс — главный герой, которого искали в первом сезоне.
События сериала разворачиваются в маленьком городе Гокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Вилла. Друзья — Майк, Дастин и Лукас — начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полон монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Гокинс.
Премьера пятого сезона сериала "Очень странные дела" запланирована на 2025 год
Стриминговый сервис Netflix показал, как проходят съемки пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Странные чудеса" (Stranger Things), который станет последним.
В частности, из описания ролика стало известно, что съемки пятого сезона шоу уже наполовину закончены.
На двухминутном видео зрители увидели создателей сериала — братьев Мэтта и Росса Дафферов, а также практически всех исполнителей главных ролей в сериале в процессе съемок. Также они немного рассказали о том, как проходит съемочный процесс и чего ждать от финала.
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