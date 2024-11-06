"Очень странные дела-5". Netflix заинтриговал тизером сериала с названиями эпизодов — видео

Фанаты сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) с нетерпением ожидают премьеру последнего пятого сезона. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый тизер киноленты и названия эпизодов в символический день. Всего киноманов ожидает 8 серий.

Netflix представил тизер продолжения сериала "Очень странные дела"

Netflix отметил, что новый сезон можно будет пересмотреть уже в следующем году. Фанаты предполагали, что произойдет это не раньше 2026 года.

Видео с тизером опубликовали в YouTube.

На нем нет ни одного лица, а только названия эпизодов, один из которых оказался частично засекреченным.

Список серий выглядит так:

The Crawl ("Ползание")

The Vanishing of…[засекречено] ("Исчезновение...")

The Turnbow Trap ("Ловушка Тернового лука")

Sorcerer ("Чародей")

Shock Jock ("Шок-Джок")

Escape from Camazotz ("Побег из Камазотца")

The Bridge ("Мост")

The Rightside Up ("Вправо вверх")

Тизер Netflix опубликовал 6 ноября, потому что именно в этот день 1983 года исчез Уилл Байерс — главный герой, которого искали в первом сезоне.

События сериала разворачиваются в маленьком городе Гокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Вилла. Друзья — Майк, Дастин и Лукас — начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полон монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Гокинс.

В следующих сезонах команда друзей сталкивается с новыми угрозами с "Обратной стороны". Каждый новый эпизод поднимает пруды, а герои вынуждены бороться со сверхъестественными силами, отстаивая свою дружбу и пытаясь сохранить город. Поделиться

Премьера пятого сезона сериала "Очень странные дела" запланирована на 2025 год

Стриминговый сервис Netflix показал, как проходят съемки пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Странные чудеса" (Stranger Things), который станет последним.

В частности, из описания ролика стало известно, что съемки пятого сезона шоу уже наполовину закончены.

На двухминутном видео зрители увидели создателей сериала — братьев Мэтта и Росса Дафферов, а также практически всех исполнителей главных ролей в сериале в процессе съемок. Также они немного рассказали о том, как проходит съемочный процесс и чего ждать от финала.