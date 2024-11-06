"Очень странные дела-5". Netflix заинтриговал тизером сериала с названиями эпизодов — видео
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"Очень странные дела-5". Netflix заинтриговал тизером сериала с названиями эпизодов — видео

Очень странные дела
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Источник:  Netflix

Фанаты сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) с нетерпением ожидают премьеру последнего пятого сезона. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый тизер киноленты и названия эпизодов в символический день. Всего киноманов ожидает 8 серий.

Главные тезисы

  • Netflix показал тизер пятого сезона сериала “Очень странные дела” с загадочными названиями эпизодов.
  • События сериала разворачиваются в городке Гокинс, где герои сталкиваются с угрозами из параллельного мира.
  • Пятый сезон обещает 8 захватывающих серий.
  • Премьера пятого сезона запланирована на 2025 год, сериал станет завершающим.
  • Съемки пятого сезона уже наполовину завершены, создатели и актеры делятся некоторыми деталями и ожиданиями от финала.

Netflix представил тизер продолжения сериала "Очень странные дела"

Netflix отметил, что новый сезон можно будет пересмотреть уже в следующем году. Фанаты предполагали, что произойдет это не раньше 2026 года.

Видео с тизером опубликовали в YouTube.

На нем нет ни одного лица, а только названия эпизодов, один из которых оказался частично засекреченным.

Список серий выглядит так:

  • The Crawl ("Ползание")

  • The Vanishing of…[засекречено] ("Исчезновение...")

  • The Turnbow Trap ("Ловушка Тернового лука")

  • Sorcerer ("Чародей")

  • Shock Jock ("Шок-Джок")

  • Escape from Camazotz ("Побег из Камазотца")

  • The Bridge ("Мост")

  • The Rightside Up ("Вправо вверх")

Тизер Netflix опубликовал 6 ноября, потому что именно в этот день 1983 года исчез Уилл Байерс — главный герой, которого искали в первом сезоне.

События сериала разворачиваются в маленьком городе Гокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Вилла. Друзья — Майк, Дастин и Лукас — начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полон монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Гокинс.

В следующих сезонах команда друзей сталкивается с новыми угрозами с "Обратной стороны". Каждый новый эпизод поднимает пруды, а герои вынуждены бороться со сверхъестественными силами, отстаивая свою дружбу и пытаясь сохранить город.

Премьера пятого сезона сериала "Очень странные дела" запланирована на 2025 год

Стриминговый сервис Netflix показал, как проходят съемки пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Странные чудеса" (Stranger Things), который станет последним.

В частности, из описания ролика стало известно, что съемки пятого сезона шоу уже наполовину закончены.

На двухминутном видео зрители увидели создателей сериала — братьев Мэтта и Росса Дафферов, а также практически всех исполнителей главных ролей в сериале в процессе съемок. Также они немного рассказали о том, как проходит съемочный процесс и чего ждать от финала.

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