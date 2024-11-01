"Гра в кальмара-2". Netflix представив тизер продовження культового серіалу — відео

На європейському комікконі Lucca Comics & Games, який триває з 30 жовтня до 3 листопада в італійській Тоскані, представили тизер другого сезону серіалу від Netflix "Гра в кальмара". Його переглянули понад 9,7 млн разів, а сам серіал вийде на стримінгу 26 грудня.

Netflix представив тизер серіалу "Гра в кальмара-2"

На події були південнокорейські актори Лі Чонче, Ві Хачжун, а також творець серіалу Хван Донхьок.

За сюжетом Сон Гіхун, або ж Гравець 456 (Лі), вдруге приходить грати гру в кальмара, після того, як він вижив і переміг у першому сезоні. Він знає особливості та специфіку гри, в тизері він розкриває це новим гравцям. Він намагається врятувати життя інших гравців та переконує їх завершити гру.

Станом на час написання новини офіційний тизер до серіалу "Гра в кальмара 2" переглянули 9,7 млн разів. Новий сезон вийде на Netflix 26 грудня. Поширити

Керівника гри зіграв південнокорейський актор Лі Бьонхон. Хван Донхьок також є виконавчим продюсером проєкту. Виробництвом серіалу займається південнокорейська Firstman Studio.

Серіал є одним із найбільш переглянутих на Netflix: всього користувачі платформи дивилися його 2,2 мільярда годин, тобто він отримав 265 мільйонів переглядів.

Що відомо про "Гру в кальмара"

"Гра в кальмара" — південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисер і сценарист серіалу Хван Донхьок працював над ним понад 10 років з перервами.

Оригінальна дорама стала сенсацією одразу після прем'єри у вересні 2021 року. Згідно з повідомленням Netflix, вона набрала 1,65 мільярда годин переглядів за перші 28 днів після виходу. А також виграла шість премій "Еммі" в праймтайм із 14 номінацій. Поширити

У центрі сюжету — чоловік, який бере участь у підпільних змаганнях, що засновані на дитячих іграх. разом з ним є ще 456 учасників, усі вони — боржники, які змагаються за величезний грошовий приз. Якщо ти виграєш, то забереш додому приблизно 50 млн дол. Якщо програєш — помреш. Переможець може бути лише один.

Після трирічної перерви на стримінгу з'явиться другий сезон — його очікують уже 26 грудня. За сюжетом, гравець 456 (Лі Чонче) прагне вистежити й викрити організаторів, що стоять за цією грою.

Третій сезон вийде у 2025 році, вже підтверджено, що він буде фінальним.

На основі серіалу створили реалітішоу "Гра в кальмара: The Challenge", що відтворило змагання серіалу з реальними людьми, які боролися за 4,56 млн дол. Його також продовжили на другий сезон.