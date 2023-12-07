"Гра в кальмара". Переможниця реаліті-шоу Netflix отримала рекордні призові кошти

Закінчився перший сезон реаліті-шоу Netflix "Гра в кальмара", де з 456 гравців обрали переможницю. Нею стала Май Вілан, яка отримала за це 4,56 млн дол винагороди.

Рекордний приз в історії реаліті-шоу

Після шаленого успіху південнокорейської драми "Гра в кальмара" на Netflix запустили власне реаліті-шоу Squid Game: The Challenge. Уже закінчився перший сезон, де з 456 гравців обрали переможця, а також оголосили про його продовження.

Про це пише BBC.

Переможцем першого сезону реаліті-шоу стала Май Вілан (учасниця під номером 287). Вона народилася у В'єтнамі, а потім переїхала до США, де 20 років служила на флоті, а перед виходом на пенсію отримала посаду судді з питань імміграції.

bbc.com

Приз переможця у розмірі 4,56 млн дол вважається найбільшим грошовим призом в історії реаліті-шоу.

Я дуже рада, що я жінка, що я належу до меншини й можу подолати все у своєму віці, – сказала вона. – Тому я хочу сказати: Не бійтеся. Будь тим, хто ти є, і просто йди вперед. Поширити

За перший тиждень реаліті зібрало 20,5 млн переглядів, а за другий – 11,4 млн. Крім того, проєкт увійшов до десятки найпопулярніших серіалів на Netflix в Україні.

Другий сезон реаліті

Попри те, що шоу стикнулося із судовими позовами від деяких учасників, які вимагають компенсації за травми, його продовжили на другий сезон.

Netflix уже відкрив процес набору акторів. Кожен охочий віком від 21 років може взяти участь в кастингу – потрібно лише заповнити заявку на сайті та записати відеопредставлення на хвилину.

Брендон Рігг, віцепрезидент Netflix з неігрових серіалів, заявив:

Ми дуже раді продовжити франшизу "Гра в кальмари" з нашою командою в Кореї та продюсерами зі Studio Lambert і The Garden для цього епічного змагального серіалу. Поширити

Серіал "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" – південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Режисер і сценарист серіалу Хван Донхьок працював над ним понад 10 років з перервами.

За сюжетом групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але якщо програють – вони загинуть.

Сам серіал теж продовжили на 2 сезон. Режисер повідомляв, що головний герой Сон Ґіхун повернеться на екрани, а також слід очікувати появи головного лиходія серіалу – Розпорядника, особа якого розкрилася у фінальній серії першого сезону.