"Игра в кальмара". Победительница реалити-шоу Netflix получила рекордные призовые деньги

Закончился первый сезон реалити-шоу Netflix "Игра в кальмара", где из 456 игроков выбрали победительницу. Ею стала Май Вилан, получившая за это 4,56 млн долл вознаграждения.

Рекордный приз в истории реалити-шоу

После безумного успеха южнокорейской драмы "Игра в кальмара" на Netflix запустили собственное реалити-шоу Squid Game: The Challenge. Уже закончился первый сезон, где из 456 игроков выбрали победителя, а также объявили о его продолжении.

Об этом пишет BBC.

Победительницей первого сезона реалити-шоу стала Май Вилан (участница под номером 287). Она родилась во Вьетнаме, а затем переехала в США, где 20 лет служила на флоте, а перед выходом на пенсию получила должность судьи по иммиграции.

bbc.com

Приз победителя в размере 4,56 млн долл считается самым большим денежным призом в истории реалити-шоу.

Я очень рада, что я женщина, что я принадлежу к меньшинству и могу преодолеть все в своем возрасте, – сказала она. – Поэтому я хочу сказать: Не бойтесь. Будь тем, кто ты есть, и просто иди вперед. Поделиться

За первую неделю реалити собрало 20,5 млн просмотров, а за вторую – 11,4 млн. Кроме того, проект вошел в десятку самых популярных сериалов на Netflix в Украине.

Второй сезон реалити

Несмотря на то, что шоу столкнулось с судебными исками от некоторых участников, требующих компенсации за травмы, его продлили на второй сезон.

Netflix уже открыл процесс набора актеров. Каждый желающий в возрасте от 21 года может принять участие в кастинге – нужно только заполнить заявку на сайте и записать видеопредставление на минуту.

Брендон Ригг, вице-президент Netflix по неигровым сериалам, заявил:

Мы очень рады продлить франшизу "Игра в кальмары" с нашей командой в Корее и продюсерами из Studio Lambert и The Garden для этого эпического соревновательного сериала. Поделиться

Сериал "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" – южнокорейский триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Режиссер и сценарист сериала Хван Донхек работал над ним более 10 лет с перерывами.

По сюжету группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но если проиграют – они погибнут.

Сам сериал тоже продлили на 2 сезон. Режиссер сообщал, что главный герой Сон Гихун вернется на экраны, а также следует ожидать появления главного злодея сериала – Распорядителя, личность которого раскрылась в финальной серии первого сезона.