Netflix планирует создать видеоигры по сериалам "Венздей" и "Игра в кальмара"

Стриминговая платформа Netflix планирует превратить несколько своих рейтинговых проектов в видеоигры.

Netflix создаст видеоигры по мотивам популярных сериалов

Как сообщило издание The Wall Street Journal, кроме сериалов "Венздей" и "Игра в кальмара" также компания рассматривает возможность создать игры по сериалам о Шерлоке Холмсе и "Черном зеркале", а также фильме "Эвакуация".

Сериал "Венздей" (фото – из открытых источников)

Игры от Netflix не нова: сейчас приложение платформы предлагает пользователям скачать и поиграть, например, в "Взрывные котята: The Game или Ghost Detective".

Сейчас же особое внимание к играм от стримингового сервиса из-за того, что компания начала выпускать специальное приложение-контроллер для устройств iOS, позволяющее использовать телефон в качестве геймпада с подключенным к нему телевизором.

Netflix предлагает более 70 игр на своей платформе и планирует расширить это количество до конца 2023 года. Сервис сейчас лицензирует каталог известных игр, таких как Bloons TD 6 или Classic Solitaire. К ним имеют доступ подписчики платформы. Они могут скачать их из программы без дополнительной платы.

С самого начала Netflix никогда не взимал плату за свои игры и не устанавливал дополнительные сборы в своем игровом домене. Чтобы играть на телефоне, пользователям нужна только подписка.

Игры – это часть стратегии, которая помогает подписчикам возвращаться к стриминговому сервису, особенно в перерывах между сезонами.

Netflix покажет реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

На стриминговой платформе Netflix появится шоу, созданное по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" - "Игра в кальмара: Вызов".

В шоу примут участие 456 участников, которые будут соревноваться за денежный приз 4,56 миллиона долларов – самый большой денежный приз в истории реалити-шоу.

Премьера проекта состоится 22 ноября. Шоу будет иметь 10 эпизодов, в которых участники испытают себя в различных соревнованиях, некоторые знакомы зрителям сериала.

Съемки шоу проводились в Великобритании.