Netflix планує створити відеоігри за серіалами "Венздей" та "Гра в кальмара"

Стримінгова платформа Netflix планує перетворити кілька своїх найбільш рейтингових проєктів на відеоігри.

Netflix створить відеоігри за мотивами популярних серіалів

Як повідомило видання The Wall Street Journal, окрім серіалів "Венздей" та "Гра в кальмара" також компанія розглядає можливість створити ігри за серіалами про Шерлока Холмса та "Чорне дзеркало", а ще фільмом "Евакуація".

Серіал “Венздей” (фото – з відкритих джерел)

Ігри від Netflix не нова річ: зараз застосунок платформи пропонує користувачам завантажити та пограти, наприклад, у "Вибухові кошенята: The Game або Ghost Detective".

Нині ж особлива увага до ігор від стримінгового сервісу через те, що компанія почала випускати спеціальний додаток-контролер для пристроїв iOS, який дозволяє використовувати телефон як геймпад з підключеним до нього телевізором.

Наразі Netflix пропонує понад 70 ігор на своїй платформі й планує розширити цю кількість до кінця 2023 року. Сервіс нині ліцензує каталог відомих ігор, таких як Bloons TD 6 чи Classic Solitaire. До них мають доступ передплатники платформи. Вони можуть завантажити їх із програми без додаткової плати.

Від самого початку Netflix ніколи не стягував плату за свої ігри та не встановлював додаткових зборів у своєму ігровому домені. Щоб грати на телефоні, користувачам потрібна лише підписка.

Ігри — це частина стратегії, яка допомагає передплатникам повертатися до стримінгового сервісу, особливо в перервах між сезонами.

Netflix покаже реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

На стримінговій платформі Netflix зʼявиться шоу, створене за мотивами південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" — "Гра в кальмара: Виклик".

У шоу братиме участь 456 учасників, які змагатимуться за грошовий приз 4,56 мільйона доларів –найбільший грошовий приз в історії реаліті-шоу.

Прем’єра проєкту відбудеться 22 листопада. Шоу матиме 10 епізодів, у яких учасники випробують себе в різноманітних змаганнях, деякі з них знайомі глядачам серіалу.

Зйомки шоу проводили у Великій Британії.