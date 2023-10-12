На Netflix покажуть серіал про життя киян у перші дні війни

На Netflix вийде серіал із шести епізодів про життя киян на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Netflix покаже український серіал про початок повномасштабної війни

Як повідомляє FILM.UA Group, серіал “Перші дні” (Those Who Stayed) вийде на Netflix 1 листопада.

Прем’єра відбудеться одночасно в Україні та інших країнах Східної Європи, таких як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, а також державах Балтики й на Балканах.

Також кінострічку транслюватимуть національні телеканали в понад 12 країнах, серед яких Ісландія, Австралія та Франція.

Серіал складається з шести епізодів, в яких розкриваються долі людей на початку великої війни. Серед головних героїв – мати, яка ділить життя з дитиною і двома чоловіками – теперішнім і колишнім, хлопець, який опинився на роботі в зоопарку під час війни, безпритульний, що допомагає ТрО, та інші.

“Перші дні” є наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, і покажуть його саме українською.

Серіал знімали у співпраці з національними мовниками Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Його відзняли навесні 2023 року.

На перших етапах розробки серіалу приєдналися копродюсери телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим дистриб’ютором виступає німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою цей проєкт ствлоювали ще на рівні сценаріїв.

Крім того, до проєкту долучилися українські митці: Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, що працювали над серіалом “Кріпосна”, Артем Литвиненко – автор ідеї та режисер серіалу “Нюхач”, автори “Перших ластівок” Валентин Шпаков і “Ти – космос” Павло Остріков. Він став першою повноформатною роботою для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра “Обійми мене”.

Чому важливо подивитися фільм "Незламні діти. Я чекаю"

Документальна стрічка команди Оnline.UA “Незламні діти. Я чекаю” розповідає про виклики, з якими стикнулися діти після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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