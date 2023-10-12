На Netflix покажут сериал о жизни киевлян в первые дни войны
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На Netflix покажут сериал о жизни киевлян в первые дни войны

Сериал
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На Netflix выйдет сериал из шести эпизодов о жизни киевлян в начале полномасштабного вторжения РФ.

Netflix покажет украинский сериал о начале полномасштабной войны

Как сообщает FILM.UA Group, сериал "Первые дни" (Those Who Stayed) выйдет на Netflix 1 ноября.

Премьера состоится одновременно в Украине и других странах Восточной Европы, таких как Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, а также государства Балтики и на Балканах.

Также киноленту будут транслировать национальные телеканалы более чем в 12 странах, среди которых Исландия, Австралия и Франция.

Сериал состоит из шести эпизодов, в которых раскрываются судьбы людей в начале Великой войны. Среди главных героев – мать, делящая жизнь с ребенком и двумя мужчинами – нынешним и бывшим, парень, оказавшийся на работе в зоопарке во время войны, беспризорный, помогающий ТРО, и другие.

Первые дни является самым масштабным совместным производством с другими странами с февраля 2022 года. А также это первый украинский проект, фактически заказавший иностранные каналы, и покажут его именно на украинском.

Сериал снимали в сотрудничестве с национальными вещателями Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Его сняли весной 2023 года.

На первых этапах разработки сериала присоединились копродюсеры телеканалы Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Мировым дистрибьютором выступает немецкая компания Red Arrow Studios International, с которой этот проект был создан еще на уровне сценариев.

Кроме того, к проекту присоединились украинские художники: Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крипосна", Артем Литвиненко - автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", авторы "Первых ласточок" Валентин Шпаков и "Ты - космос" Павло . Он стал первой полноформатной работой для Кати Царик, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткого метра "Обними меня".

Почему важно посмотреть фильм "Несокрушимые дети. Я жду"

Документальная лента команды Оnline.UA “Несокрушимые дети. Я жду рассказывает о вызовах, с которыми столкнулись дети после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Маленькие украинки и украинцы своими поступками доказывают, что ничего невозможного нет. Они несмотря ни на что остаются Несокрушимыми.

Что важно понимать, от последствий войны России против Украины пострадали миллионы украинских детей. С 24 февраля 2022 года Россия унесла жизни более 500 из них.

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