"Игра в кальмара-2". Netflix представил тизер продолжения культового сериала — видео

На европейском комикконе Lucca Comics & Games, который проходит с 30 октября по 3 ноября в итальянской Тоскане, представили тизер второго сезона сериала от Netflix "Игра в кальмара". Его просмотрели более 9,7 млн. раз, а сам сериал выйдет на стриминге 26 декабря.

Netflix представил тизер сериала "Игра в кальмара-2"

На события были южнокорейские актеры Ли Чонче, Ви Хачжун, а также создатель сериала Хван Донхек.

По сюжету Сон Гихун, или Игрок 456 (Ли), второй раз приходит играть игру в кальмара, после того, как он выжил и победил в первом сезоне. Он знает особенности и специфику игры, в тизере он раскрывает это новым игрокам. Он пытается спасти жизнь других игроков и убеждает их завершить игру.

По состоянию на время написания новости официальный тизер в сериал "Игра в кальмара 2" просмотрели 9,7 млн раз. Новый сезон выйдет на Netflix 26 декабря. Поделиться

Руководителя игры сыграл южнокорейский актер Ли Бенхон. Хван Донхек также является исполнительным продюсером проекта. Производством сериала занимается южнокорейская Firstman Studio.

Сериал является одним из самых просмотренных на Netflix: всего пользователи платформы смотрели его 2,2 миллиарда часов, то есть он получил 265 миллионов просмотров.

Что известно о "Игре в кальмара"

"Игра в кальмара" — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссер и сценарист сериала Хван Донхек работал над ним более 10 лет с перерывами.

Оригинальная дарама стала сенсацией сразу после премьеры в сентябре 2021 года. Согласно сообщению Netflix, она набрала 1,65 млрд часов просмотров за первые 28 дней после выхода. А также выиграла шесть премий "Эмми" в праймтайме из 14 номинаций. Поделиться

В центре сюжета — мужчина, участвующий в подпольных соревнованиях, основанных на детских играх. Вместе с ним есть еще 456 участников, все они — должники, борющиеся за огромный денежный приз. Если ты выиграешь, то возьмешь домой примерно 50 млн дол. Если проиграешь — умрешь. Победитель может быть только один.

После трехлетнего перерыва на стриминге появится второй сезон — его ожидают уже 26 декабря. По сюжету игрок 456 (Ли Чонче) стремится выследить и разоблачить организаторов, стоящих за этой игрой.

Третий сезон выйдет в 2025 году, уже подтверждено, что оно будет финальным.

На основе сериала создали реалити-шоу "Игра в кальмара: The Challenge", воссоздавшее соревнования сериала с реальными людьми, боровшимися за 4,56 млн долл. Его также продлили на второй сезон.