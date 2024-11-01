"Игра в кальмара-2". Netflix представил тизер продолжения культового сериала — видео

На европейском комикконе Lucca Comics & Games, который проходит с 30 октября по 3 ноября в итальянской Тоскане, представили тизер второго сезона сериала от Netflix "Игра в кальмара". Его просмотрели более 9,7 млн. раз, а сам сериал выйдет на стриминге 26 декабря.
Главные тезисы
- Netflix представил тизер второго сезона сериала “Игра в кальмара” на Lucca Comics & Games. Его просмотрели более 9,7 млн раз
- Новый сезон сериала продолжит историю главного героя, который раскрывает особенности игры новым участникам
- “Игра в кальмара” стала одним из самых популярных сериалов на Netflix, собрав миллиарды просмотров и миллионы фанатов.
Netflix представил тизер сериала "Игра в кальмара-2"
На события были южнокорейские актеры Ли Чонче, Ви Хачжун, а также создатель сериала Хван Донхек.
По сюжету Сон Гихун, или Игрок 456 (Ли), второй раз приходит играть игру в кальмара, после того, как он выжил и победил в первом сезоне. Он знает особенности и специфику игры, в тизере он раскрывает это новым игрокам. Он пытается спасти жизнь других игроков и убеждает их завершить игру.
Руководителя игры сыграл южнокорейский актер Ли Бенхон. Хван Донхек также является исполнительным продюсером проекта. Производством сериала занимается южнокорейская Firstman Studio.
Сериал является одним из самых просмотренных на Netflix: всего пользователи платформы смотрели его 2,2 миллиарда часов, то есть он получил 265 миллионов просмотров.
Что известно о "Игре в кальмара"
"Игра в кальмара" — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссер и сценарист сериала Хван Донхек работал над ним более 10 лет с перерывами.
В центре сюжета — мужчина, участвующий в подпольных соревнованиях, основанных на детских играх. Вместе с ним есть еще 456 участников, все они — должники, борющиеся за огромный денежный приз. Если ты выиграешь, то возьмешь домой примерно 50 млн дол. Если проиграешь — умрешь. Победитель может быть только один.
После трехлетнего перерыва на стриминге появится второй сезон — его ожидают уже 26 декабря. По сюжету игрок 456 (Ли Чонче) стремится выследить и разоблачить организаторов, стоящих за этой игрой.
Третий сезон выйдет в 2025 году, уже подтверждено, что оно будет финальным.
На основе сериала создали реалити-шоу "Игра в кальмара: The Challenge", воссоздавшее соревнования сериала с реальными людьми, боровшимися за 4,56 млн долл. Его также продлили на второй сезон.
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