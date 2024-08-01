Сериал "Игра в кальмара". Когда ждать продолжения хита Netflix
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Сериал "Игра в кальмара". Когда ждать продолжения хита Netflix

Игра в кальмара
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Источник:  Netflix

Продолжение южнокорейского сериала "Игра в кальмара", ставшего в 2021 году хитом Netflix, выйдет на стриминге уже в конце 2024 года.

Главные тезисы

  • Второй сезон сериала "Игра в кальмара" выйдет на Netflix 26 декабря 2024 года, а третий сезон запланирован на 2025 год.
  • Сюжет второго сезона сосредоточится на новых целях главного героя Сон Ги Хуна и его столкновениях с противниками внутри игры.
  • Режиссер и создатель сериала обещает захватывающее финальное столкновение между главным героем и его лидером в третьем сезоне.
  • Первый сезон сериала принес Netflix огромный успех, а анонсированный второй сезон вызвал большой интерес у поклонников жанра и зрителей.

Второй сезон "Игры в кальмара" выйдет в 2024 году

Компания Netflix сообщила, что второй сезон приключенческого триллера "Игра в кальмара" выйдет на стриминговом сервисе 26 декабря 2024 года. Южнокорейская драма в жанре выживания снова сосредоточится на смертельной борьбе, из которой не все получатся живыми.

В центре сюжета второго сезона снова окажется Сон Ги Хун — Игрок 456. Теперь у него новая цель — выследить и остановить тех, кто стоит по другую сторону игры. Он находит мужчину, который еще в начале первого сезона привлекает его в метро. Пока это единственная зацепка, чтобы попасть за кулисы.

В Netflix уточнили также, что третий сезон выйдет в 2025 году и станет последним.

Компания также распространила письмо от режиссера, сценариста и исполнительного продюсера "Игры в кальмара" Хвана Дон Хекка.

Прошло почти три года с тех пор, как 1 сезон получил огромный резонанс по всему миру, произошло много невероятных событий. Я очень рад писать это письмо, чтобы объявить дату 2 сезона и поделиться новостями 3 сезона — последнего. В первый день, когда мы начали съемки 2 сезона, я помню, как подумал: "Вау, я не могу поверить, что вернулся в мир "Игры в кальмара". Это было почти сюрреалистично. Интересно, как вы чувствуете себя о возвращении в "Игры в кальмара" спустя три года.

Создатель проекта также рассказал больше о сюжете второго сезона.

Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце 1 сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Удастся ли ему отомстить? Лидер также не кажется легким соперником на этот раз. Жаркое столкновение между их двумя мирами продолжится в финале сериала в 3 сезоне, который будет представлен вам в следующем году.

Он добавил, что в восторге от того, "как зерно, заложенное в создание новой "Игры в кальмара", растет и приносит плоды к концу этой истории".

Еще в ноябре 2021 года режиссер сериала Хван Дон Хек анонсировал выход второго сезона. Первый сезон всего за месяц принес Netflix около 1 млрд долл.

Рекордный приз в истории реалити-шоу

После безумного успеха южнокорейской драмы "Игра в кальмара" на Netflix запустили собственное реалити-шоу Squid Game: The Challenge. Уже закончился первый сезон, где из 456 игроков выбрали победителя, а также объявили о его продолжении.

Победительницей первого сезона реалити-шоу стала Май Вилан (участница под номером 287). Она родилась во Вьетнаме, а затем переехала в США, где 20 лет служила на флоте, а перед выходом на пенсию получила должность судьи по иммиграции.

Победительница 1-го сезона реалити-шоу "Игра в кальмара" Май Вилан

Приз победителя в размере 4,56 млн долл считается самым большим денежным призом в истории реалити-шоу.

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