Серіал "Гра в кальмара". Коли чекати на продовження хіта Netflix

Продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який у 2021 році став хітом Netflix, вийде на стримінгу вже наприкінці 2024 року.
Головні тези:
- Другий сезон “Гри в кальмара” вийде на Netflix 26 грудня 2024 року, третій сезон запланований на 2025 рік.
- Головний герой, Сон Гі Хун — Гравець 456 — має нову мету та стикається зі зміненими обставинами в новому сезоні.
- Творець серіалу розповів про сюжет другого сезону.
- Перший сезон “Гри в кальмара” підкорив серця глядачів у всьому світі та став одним із найбільш популярних шоу на Netflix.
Другий сезон “Гри в кальмара” вийде у 2024 році
Компанія Netflix повідомила, що другий сезон пригодницького трилеру "Гра в кальмара" вийде на стримінговому сервісі 26 грудня 2024 року. Південнокорейська драма в жанрі виживання знову зосередиться на смертельній боротьбі, з якої не всі вийдуть живими.
У центрі сюжету другого сезону знову опиниться Сон Гі Хун — Гравець 456. Тепер він має нову мету — вистежити та зупинити тих, хто стоїть по інший бік гри. Він знаходить чоловіка, який ще на початку першого сезону заманює його в метро. Наразі це єдина зачіпка, щоб потрапити за лаштунки.
У Netflix уточнили також, що третій сезон вийде у 2025 році, і стане останнім.
Компанія також поширила лист від режисера, сценариста та виконавчого продюсера "Гри в кальмара" Хвана Дон Хьока.
Творець проєкту також розповів більше про сюжет другого сезону.
Сон Гі Хун, який поклявся помститися наприкінці 1 сезону, повертається та знову приєднується до гри. Чи вдасться йому помститися? Лідер також не здається легким суперником цього разу. Запекле зіткнення між їхніми двома світами продовжиться у фіналі серіалу у 3 сезоні, який буде представлено вам наступного року.
Він додав, що в захваті від того, "як зерно, яке було закладено у створення нової "Гри в кальмара", росте й приносить плоди до кінця цієї історії".
Ще у листопаді 2021 року режисер серіалу Хван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону. Перший сезон лише за місяць приніс Netflix близько 1 млрд дол.
Рекордний приз в історії реаліті-шоу
Після шаленого успіху південнокорейської драми "Гра в кальмара" на Netflix запустили власне реаліті-шоу Squid Game: The Challenge. Уже закінчився перший сезон, де з 456 гравців обрали переможця, а також оголосили про його продовження.
Приз переможця у розмірі 4,56 млн дол вважається найбільшим грошовим призом в історії реаліті-шоу.
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