Серіал "Гра в кальмара". Коли чекати на продовження хіта Netflix

Продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який у 2021 році став хітом Netflix, вийде на стримінгу вже наприкінці 2024 року.

Другий сезон “Гри в кальмара” вийде у 2024 році

Компанія Netflix повідомила, що другий сезон пригодницького трилеру "Гра в кальмара" вийде на стримінговому сервісі 26 грудня 2024 року. Південнокорейська драма в жанрі виживання знову зосередиться на смертельній боротьбі, з якої не всі вийдуть живими.

У центрі сюжету другого сезону знову опиниться Сон Гі Хун — Гравець 456. Тепер він має нову мету — вистежити та зупинити тих, хто стоїть по інший бік гри. Він знаходить чоловіка, який ще на початку першого сезону заманює його в метро. Наразі це єдина зачіпка, щоб потрапити за лаштунки.

У Netflix уточнили також, що третій сезон вийде у 2025 році, і стане останнім.

Компанія також поширила лист від режисера, сценариста та виконавчого продюсера "Гри в кальмара" Хвана Дон Хьока.

Минуло майже три роки відтоді, як 1 сезон отримав величезний резонанс у всьому світі, відбулося багато неймовірних подій. Я надзвичайно радий писати цього листа, щоб оголосити дату 2 сезону та поділитися новинами 3 сезону — останнього. У перший день, коли ми почали зйомки 2 сезону, я пам’ятаю, як подумав: "Вау, я не можу повірити, що повернувся у світ "Гри в кальмара". Це було майже сюрреалістично. Цікаво, як ви почуваєтеся щодо повернення до "Гри в кальмара" через три роки. Поширити

Творець проєкту також розповів більше про сюжет другого сезону.

Сон Гі Хун, який поклявся помститися наприкінці 1 сезону, повертається та знову приєднується до гри. Чи вдасться йому помститися? Лідер також не здається легким суперником цього разу. Запекле зіткнення між їхніми двома світами продовжиться у фіналі серіалу у 3 сезоні, який буде представлено вам наступного року.

Він додав, що в захваті від того, "як зерно, яке було закладено у створення нової "Гри в кальмара", росте й приносить плоди до кінця цієї історії".

Ще у листопаді 2021 року режисер серіалу Хван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону. Перший сезон лише за місяць приніс Netflix близько 1 млрд дол.

Рекордний приз в історії реаліті-шоу

Після шаленого успіху південнокорейської драми "Гра в кальмара" на Netflix запустили власне реаліті-шоу Squid Game: The Challenge. Уже закінчився перший сезон, де з 456 гравців обрали переможця, а також оголосили про його продовження.

Переможницею першого сезону реаліті-шоу стала Май Вілан (учасниця під номером 287). Вона народилася у В'єтнамі, а потім переїхала до США, де 20 років служила на флоті, а перед виходом на пенсію отримала посаду судді з питань імміграції. Поширити

Переможниця 1-го сезону реаліті-шоу “Гра в кальмара” Май Вілан