Известный украинский режиссер Любомир Левицкий выпустил первый тизер своего нового триллера "Киллхаус", созданный на основе реальной спасательной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Что известно о новом напряженном триллере Левицкого "Киллхаус"

Фильм снят по мотивам реальной спасательной спецоперации ГУР совместно с бойцами 3-й ОШБр.

Отмечается, что в рамках реальной спецоперации бойцы ГУР и 3-й ОШБр должны спасти и эвакуировать раненых супругов с перекрестка на захваченных российскими оккупантами украинских территориях.

При этом автомобиль супружеской пары попал под бешеный вражеский обстрел.

По сюжету новой ленты Левицкого, задача значительно усложняется после того, как выясняется, что спасти придется еще и 14-летнюю украинскую девочку, попавшую в плен к российским оккупантам.

Таким образом журналист, недавно являвшийся лишь наблюдателем развязанной Кремлем преступной войны против Украины, стремительно стал одним из главных героев.

Так российские оккупанты требуют обменять его на девочку.

Операция получает громкий резонанс в мире и в нее привлекаются спецслужбы США.

Особенностью фильма является привлечение реальных военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины и в частности ГУР МО Украины, 3 отдельной штурмовой бригады и военного сообщества.

Премьера фильма в украинском прокате запланирована на осень 2025 года.

Что известно о других успешных работах Любомира Левицкого

2 мая на экраны в Украине вышла лента "Мы были рекрутами" о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады.