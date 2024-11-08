Известный украинский режиссер Любомир Левицкий выпустил первый тизер своего нового триллера "Киллхаус", созданный на основе реальной спасательной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.
Главные тезисы
- Фильм “Киллхаус” основан на реальной спасательной спецоперации ГУР и рассказывает о сложной миссии по спасению раненых супругов и украинской девочки из плена.
- Режиссером картины выступает известный украинский режиссер Любомир Левицкий, который привлек в проект реальных военнослужащих и ветеранов.
- Сюжет фильма “Киллхаус” усложняется после требования российских оккупантов обменять одного из героев на пленную девочку, вызвавший громкий резонанс в мире.
Что известно о новом напряженном триллере Левицкого "Киллхаус"
Фильм снят по мотивам реальной спасательной спецоперации ГУР совместно с бойцами 3-й ОШБр.
Отмечается, что в рамках реальной спецоперации бойцы ГУР и 3-й ОШБр должны спасти и эвакуировать раненых супругов с перекрестка на захваченных российскими оккупантами украинских территориях.
При этом автомобиль супружеской пары попал под бешеный вражеский обстрел.
По сюжету новой ленты Левицкого, задача значительно усложняется после того, как выясняется, что спасти придется еще и 14-летнюю украинскую девочку, попавшую в плен к российским оккупантам.
Таким образом журналист, недавно являвшийся лишь наблюдателем развязанной Кремлем преступной войны против Украины, стремительно стал одним из главных героев.
Так российские оккупанты требуют обменять его на девочку.
Операция получает громкий резонанс в мире и в нее привлекаются спецслужбы США.
Особенностью фильма является привлечение реальных военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины и в частности ГУР МО Украины, 3 отдельной штурмовой бригады и военного сообщества.
Премьера фильма в украинском прокате запланирована на осень 2025 года.
Что известно о других успешных работах Любомира Левицкого
2 мая на экраны в Украине вышла лента "Мы были рекрутами" о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады.
За месяц активного национального проката фильм "Мы были рекрутами" занял 2 место среди всех украинских документальных фильмов. Уже впоследствии фильм появился на международных стриминговых платформах, завоевав большую популярность среди зрителей.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-