Анимационная студия Animagrad, выпустившая один из самых успешных украинских мультфильмов "Мавка. Лесная песня", совместно с ужгородской студией "Наша Файта" выпустили первый тизер новой анимационной работы.

Что известно о новом мультфильме от создателей "Мавка. Лесная песня"

В пресс-службе компании FILM.UA Group отметили, что креативным продюсером анимационной ленты выступает Антонио Лукич, известный режиссерскими работами над фильмами "Мои мысли тихие" и "Люксембург Люксембург".

Отмечается, что идея создания мультфильма "Наша Файта" возникла по мотивам одноименного ютуб-проекта.

Подчеркивается, что именно Лукич способствовал партнерству с Animagrad создателей "Мавки. Лесной Песни".

Разработка сценария и персонажей мультфильма "Наша Файта" продолжается с весны этого года. В этом также принимает участие немецкая анимационная студия Telescop, стремящаяся вывести проект на международный уровень.

Сюжет рассказывает историю 30-летнего неудачника Сергея Пунько, который по ошибке нгела смерти — кота Мики — оказывается на небесах.

Однако высшие силы согласны дать герою второй шанс на возвращение к жизни. Но для этого он должен найти хотя бы одного человека, который отнесся бы к нему не безразлично.

В своих поисках Сергей попадает на передовую развязанной Россией преступной войны против Украины.

Парень попадает в подразделение "Чопские пираты", после чего начинается история, которая включает любовь, дружбу, войну, измену, поиск себя, подвиги, прозрение и дух Закарпатья.

Что говорят авторы мультфильма

По словам авторов мультфильма, это одна из немногих украинских анимационных работ, направленная на подростков и молодое поколение.

Просто и с юмором в мультфильме говорят о самоидентификации, поиске смыслов, чувстве принадлежности, о возможности неудачника превратиться в героя.

Авторами выступают ужгородцы Михаил Карпенко, Павел Мандзич и Иван Бонь.

"Наша Файта" — это история не о Закарпатье. Это история, рассказанная закарпатцами. Здесь есть все: их диалект, колорит, необычное видение окружающего мира и людей. Представьте, как бы интересно было наблюдать за Фродо, который идет в Мордор через нелегальный тоннель с румынскими гномами-контрабандистами, у которых есть самодельный дракон, — объясняют авторы. Поделиться

Режиссер будущей ленты — Константин Федоров, который имеет огромный опыт в анимации и был главным сторибордистом "Мавки". Арт-директор — Кристиан Коскинен, также являвшийся художником-постановщиком "Мавки".