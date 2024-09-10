Анімаційна студія Animagrad, яка випустила один з найуспішних українських мультфільмів "Мавка. Лісова пісня", спільно з ужгородською студією "Наша Файта" випустили перший тизер нової анімаційної роботи.

Що відомо про новий мультфільм від творців "Мавка. Лісова пісня"

У пресслужбі компанії FILM.UA Group зазначили, що креативним продюсером анімаційної стрічки виступає Антоніо Лукіч, відомий режисерскими роботами над фільмами "Мої думки тихі" та "Люксембург Люксембург".

Зазначається, що ідея створення мультфільму "Наша Файта" виникла за мотивами однойменного ютуб-проєкту.

Підкреслюється, що саме Лукіч сприяв партнерству з Animagrad творців "Мавки. Лісової Пісні".

Розробка сценарію та персонажів мультфільму “"Наша Файта" триває з весни цього року. У цьому також приймає участь німецька анімаційна студія Telescop, яка прагне вивести проєкт на міжнародний рівень.

Сюжет розповідає історію 30-річного невдахи Сергія Пунько, який через помилку нгела смерті — кота Мікі — опиняється на небесах.

Однак вищі сили погоджуються дати герою другий шанс на повернення до життя. Але для цього він має знайти хоча б одну людину, яка б поставилась до нього не байдуже.

У своїх пошуках Сергій потрапляє на передову розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Хлопець потрапляє у підрозділ "Чопські пірати", після чого починається історія, яка включає в себе любов, дружбу, війну, зраду, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття.

Що кажуть автори мультфільму

За словами авторів мультфільму, це одна з небагатьох українських анімаційних робіт, націлена на підлітків та молоде покоління.

Просто та з гумором у мультфільмі кажуть про самоідентифікацію, пошук сенсів, відчуття приналежності, про змогу невдахи перетворитись на героя.

Авторами виступають ужгородці Михайло Карпенко, Павло Мандзич та Іван Бонь.

“Наша Файта" — це історія не про Закарпаття. Це історія, розказана закарпатцями. Тут є все: їхній діалект, колорит, незвичайне бачення навколишнього світу та людей. Уявіть, як би цікаво було спостерігати за Фродо, який йде в Мордор через нелегальний тунель з румунськими гномами-контрабандистами, в яких є саморобний дракон, — пояснюють автори. Поширити

Режисер майбутньої стрічки — Костянтин Федоров, який має величезний досвід в анімації і був головним сторібордістом "Мавки". Арт-директор — Крістіан Коскінен, який також був художником-постановником "Мавки".