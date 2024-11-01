ГУР провело масштабну кібератаку в окупованому Криму — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР провело масштабну кібератаку в окупованому Криму — джерела

Кібератака
Read in English

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки України влаштувало успішну DDoS-атаку на 4 російські банки в окупованому Криму.
  • Десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до банківських рахунків через кібератаку ГУР.
  • Українські хакери з ГУР вже неодноразово атакували об'єкти Росії, зокрема сервери та супутниковий зв'язок, завдаючи збитків ворогові.

Кіберфахівці ГУР атакували банки окупованого Криму

Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора.

Зокрема:

  • "Генбанку",

  • "Російського національного комерційного банку",

  • "Банку Центр-Інвест",

  • "КредитУралБанку".

У результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.

Росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.

У самих банках підтвердили "найбільшу DDoS-атаку в історії, що стало несподіваним викликом для команди банку" та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу.

Кібератаки ГУР: що відомо

Українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.

Кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.

А зовсім нещодавно хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератаку на супутниковий зв'язок Росії. Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Успішна кібератака ГУР заблокувала роботу розробника ядерної зброї в РФ
ГУР
Хакер
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Подарунок" Путіну. Кіберфахівці ГУР зламали систему “Правосудие” РФ — джерела
Кібератака
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберкорпус ГУР завдав потужного удару по супутниковому звʼязку РФ
кібератака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?