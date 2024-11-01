ГУР провело масштабну кібератаку в окупованому Криму — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Кіберфахівці ГУР атакували банки окупованого Криму

Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора.

Зокрема:

"Генбанку",

"Російського національного комерційного банку",

"Банку Центр-Інвест",

"КредитУралБанку".

У результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.

Росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.

У самих банках підтвердили "найбільшу DDoS-атаку в історії, що стало несподіваним викликом для команди банку" та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн-банкінгу. Поширити

Кібератаки ГУР: що відомо

Українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.

Кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.

А зовсім нещодавно хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератаку на супутниковий зв'язок Росії. Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.