ГУР провело масштабну кібератаку в окупованому Криму — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Головне управління розвідки України влаштувало успішну DDoS-атаку на 4 російські банки в окупованому Криму.
- Десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до банківських рахунків через кібератаку ГУР.
- Українські хакери з ГУР вже неодноразово атакували об'єкти Росії, зокрема сервери та супутниковий зв'язок, завдаючи збитків ворогові.
Кіберфахівці ГУР атакували банки окупованого Криму
Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора.
Зокрема:
"Генбанку",
"Російського національного комерційного банку",
"Банку Центр-Інвест",
"КредитУралБанку".
У результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.
Росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.
Кібератаки ГУР: що відомо
Українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.
Кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.
А зовсім нещодавно хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератаку на супутниковий зв'язок Росії. Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.
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