ГУР провело масштабную кибератаку в оккупированном Крыму — источники

Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Киберспециалисты ГУР атаковали банки оккупированного Крыма

В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания сразу нескольких банков страны-агрессора.

В частности:

"Генбанка",

"Российского национального коммерческого банка",

"Банка Центр-Инвест",

"КредитУралБанка".

В результате кибератаки десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам.

Россияне начали массово жаловаться на нерабочие мобильные приложения банков и невозможность проведения финансовых операций.

В самих банках подтвердили "крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка" и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга. Поделиться

Кибератаки ГУР: что известно

Украинские хакеры из ГУР уже не раз проводили кибератаки на объекты России.

Несколько недель назад стало известно, что целью атаки разведчиков было более 800 серверов в разных регионах России. В результате был уничтожен большой массив данных.

А совсем недавно хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели кибератаку на спутниковую связь России. В результате у у врага были проблемы с мониторингом движения морского транспорта.