ГУР провело масштабную кибератаку в оккупированном Крыму — источники

Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР провело успешную DDoS-атаку на 4 российских банка в Крыму, лишив десятки тысяч россиян онлайн-доступа к своим счетам.
- Киберспециалисты ГУР неоднократно атаковали объекты России, нанося ущерб врагу, включая серверы, спутниковую связь и активы банков.
- Массовая жалоба россиян на неработающие мобильные приложения банков свидетельствует о масштабах кибератаки и нарушении финансовой стабильности в оккупированном регионе Украины.
Киберспециалисты ГУР атаковали банки оккупированного Крыма
В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания сразу нескольких банков страны-агрессора.
В частности:
"Генбанка",
"Российского национального коммерческого банка",
"Банка Центр-Инвест",
"КредитУралБанка".
В результате кибератаки десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам.
Россияне начали массово жаловаться на нерабочие мобильные приложения банков и невозможность проведения финансовых операций.
Кибератаки ГУР: что известно
Украинские хакеры из ГУР уже не раз проводили кибератаки на объекты России.
Несколько недель назад стало известно, что целью атаки разведчиков было более 800 серверов в разных регионах России. В результате был уничтожен большой массив данных.
А совсем недавно хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели кибератаку на спутниковую связь России. В результате у у врага были проблемы с мониторингом движения морского транспорта.
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