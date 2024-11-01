ГУР провело масштабную кибератаку в оккупированном Крыму — источники
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР провело масштабную кибератаку в оккупированном Крыму — источники

ГУР
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Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • ГУР провело успешную DDoS-атаку на 4 российских банка в Крыму, лишив десятки тысяч россиян онлайн-доступа к своим счетам.
  • Киберспециалисты ГУР неоднократно атаковали объекты России, нанося ущерб врагу, включая серверы, спутниковую связь и активы банков.
  • Массовая жалоба россиян на неработающие мобильные приложения банков свидетельствует о масштабах кибератаки и нарушении финансовой стабильности в оккупированном регионе Украины.

Киберспециалисты ГУР атаковали банки оккупированного Крыма

В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания сразу нескольких банков страны-агрессора.

В частности:

  • "Генбанка",

  • "Российского национального коммерческого банка",

  • "Банка Центр-Инвест",

  • "КредитУралБанка".

В результате кибератаки десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам.

Россияне начали массово жаловаться на нерабочие мобильные приложения банков и невозможность проведения финансовых операций.

В самих банках подтвердили "крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка" и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.

Кибератаки ГУР: что известно

Украинские хакеры из ГУР уже не раз проводили кибератаки на объекты России.

Несколько недель назад стало известно, что целью атаки разведчиков было более 800 серверов в разных регионах России. В результате был уничтожен большой массив данных.

А совсем недавно хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели кибератаку на спутниковую связь России. В результате у у врага были проблемы с мониторингом движения морского транспорта.

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