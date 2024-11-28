Благотворители передали ГУР медевак. Его освятил Митрополит Эпифаний — видео

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний освятил автомобиль скорой помощи, переданный для нужд медицинской службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Главные тезисы
- Митрополит Эпифаний освятил медевак переданный благотворителями в ГУР для медицинской службы военной разведки.
- Церемонии освящения приняли участие протоиереи, капелланы и работники медицинской службы.
- Медицинский эвакуационный автомобиль был приобретен при содействии благотворителей и службы военного капелланства ГУР.
Митрополит Эпифаний освятил медевак для ГУР
Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний 26 ноября во дворе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря освятил и передал для нужд медицинской службы Главного управления разведки МОУ специализированный автомобиль скорой помощи, который был приобретен при содействии благотворителей.
Медицинский эвакуационный автомобиль разведчикам предоставили при содействии службы военного капелланства ГУР и благотворительного фонда "Открытые глаза".
Вместе с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви молились капелланы протоиерей Константин Холодов и протоиерей Владимир Романишин и сотрудники медицинской службы ГУР.
После освящения Его Блаженство поблагодарил защитников Украины и благотворителей и пожелал им воодушевления и Божьей помощи.
Как прошла операция "ГУР-КІТ" на острове Змеиный
Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины решили сделать важное дело. Во время патрулирования на острове Змеиный они эвакуировали 15 кошек.
Как сообщили в ГУР, котиков заботливо привезли в одно из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус", а операция по спасению состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.
После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного кошек каждый желающий сможет приютить одного из них и оформить опеку в приюте “Сириус”, который непосредственно занимается адопцией.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-