Благотворители передали ГУР медевак. Его освятил Митрополит Эпифаний — видео

Митрополит Эпифаний освятил медевак для ГУР

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний 26 ноября во дворе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря освятил и передал для нужд медицинской службы Главного управления разведки МОУ специализированный автомобиль скорой помощи, который был приобретен при содействии благотворителей.

Медицинский эвакуационный автомобиль разведчикам предоставили при содействии службы военного капелланства ГУР и благотворительного фонда "Открытые глаза".

Медевак для ГУР

Вместе с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви молились капелланы протоиерей Константин Холодов и протоиерей Владимир Романишин и сотрудники медицинской службы ГУР.

После освящения Его Блаженство поблагодарил защитников Украины и благотворителей и пожелал им воодушевления и Божьей помощи.

Молимся и просим Бога, чтобы у этой машины лучше не было причин для использования. Чтобы было меньше раненых, меньше погибших, чтобы меньше болели и хорошо Отечеству служили наши отважные воины-разведчики, — сказал руководитель службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов. Поделиться

Как прошла операция "ГУР-КІТ" на острове Змеиный

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины решили сделать важное дело. Во время патрулирования на острове Змеиный они эвакуировали 15 кошек.

Как сообщили в ГУР, котиков заботливо привезли в одно из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус", а операция по спасению состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.