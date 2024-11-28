Благотворители передали ГУР медевак. Его освятил Митрополит Эпифаний — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Благотворители передали ГУР медевак. Его освятил Митрополит Эпифаний — видео

ГУР
Эпифаний
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний освятил автомобиль скорой помощи, переданный для нужд медицинской службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Главные тезисы

  • Митрополит Эпифаний освятил медевак переданный благотворителями в ГУР для медицинской службы военной разведки.
  • Церемонии освящения приняли участие протоиереи, капелланы и работники медицинской службы.
  • Медицинский эвакуационный автомобиль был приобретен при содействии благотворителей и службы военного капелланства ГУР.

Митрополит Эпифаний освятил медевак для ГУР

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний 26 ноября во дворе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря освятил и передал для нужд медицинской службы Главного управления разведки МОУ специализированный автомобиль скорой помощи, который был приобретен при содействии благотворителей.

Медицинский эвакуационный автомобиль разведчикам предоставили при содействии службы военного капелланства ГУР и благотворительного фонда "Открытые глаза".

Медевак для ГУР

Вместе с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви молились капелланы протоиерей Константин Холодов и протоиерей Владимир Романишин и сотрудники медицинской службы ГУР.

После освящения Его Блаженство поблагодарил защитников Украины и благотворителей и пожелал им воодушевления и Божьей помощи.

Молимся и просим Бога, чтобы у этой машины лучше не было причин для использования. Чтобы было меньше раненых, меньше погибших, чтобы меньше болели и хорошо Отечеству служили наши отважные воины-разведчики, — сказал руководитель службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов.

Как прошла операция "ГУР-КІТ" на острове Змеиный

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины решили сделать важное дело. Во время патрулирования на острове Змеиный они эвакуировали 15 кошек.

Как сообщили в ГУР, котиков заботливо привезли в одно из самых больших приютов для животных в Украине "Сириус", а операция по спасению состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.

После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного кошек каждый желающий сможет приютить одного из них и оформить опеку в приюте “Сириус”, который непосредственно занимается адопцией.

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