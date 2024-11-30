У ГУР показали ювелирную работу дронов против оккупантов на Запорожском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали ювелирную работу дронов против оккупантов на Запорожском направлении — видео

ГУР
Дрон
Читати українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало, как его бойцы в течение недели уничтожали с помощью беспилотников позиции и технику российских захватчиков на передовой в Запорожской области.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины успешно применяет дроны для уничтожения вражеской техники на передовой в Запорожской области.
  • Украинские разведчики продолжают вести огневую работу по военным объектам российских оккупантов, обеспечивая безопасность страны.
  • Действия ГУР направлены на поддержание суверенитета Украины и эффективное противодействие нарушителям международного права.
  • Успехи украинских разведчиков свидетельствуют о высокой профессиональной подготовке и мощных возможностях в борьбе с вражеской угрозой.

Дрон-дракон: ГУР выжигает вражеские позиции в Запорожской области

Соответствующий видеоролик обнародовала пресс-служба ГУР.

На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления окупантов.

А еще — добрый "дрон-дракон", испепеляющий московскую нечисть, их лахи и железа в украинских лесополосах.

Что известно о новой успешной операции ГУР

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесен успешный удар по ценным радиолокационным комплексам России.

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

  • РЛС "Каста-2е2" — 1 шт.

  • РЛС "Подлет" — 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.

Кроме того, отмечается, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Благотворители передали ГУР медевак. Его освятил Митрополит Эпифаний — видео
ГУР
Эпифаний
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Соотношение ― 1 к 10 000. ГУР показало уничтожение российской РЛС
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму
ГУР
РДС Подлет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?