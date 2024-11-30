У ГУР показали ювелирную работу дронов против оккупантов на Запорожском направлении — видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало, как его бойцы в течение недели уничтожали с помощью беспилотников позиции и технику российских захватчиков на передовой в Запорожской области.

Дрон-дракон: ГУР выжигает вражеские позиции в Запорожской области

Соответствующий видеоролик обнародовала пресс-служба ГУР.

На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления окупантов.

А еще — добрый "дрон-дракон", испепеляющий московскую нечисть, их лахи и железа в украинских лесополосах.

Что известно о новой успешной операции ГУР

29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесен успешный удар по ценным радиолокационным комплексам России.

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

РЛС "Каста-2е2" — 1 шт.

РЛС "Подлет" — 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.