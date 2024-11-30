У ГУР показали ювелирную работу дронов против оккупантов на Запорожском направлении — видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало, как его бойцы в течение недели уничтожали с помощью беспилотников позиции и технику российских захватчиков на передовой в Запорожской области.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины успешно применяет дроны для уничтожения вражеской техники на передовой в Запорожской области.
- Украинские разведчики продолжают вести огневую работу по военным объектам российских оккупантов, обеспечивая безопасность страны.
- Действия ГУР направлены на поддержание суверенитета Украины и эффективное противодействие нарушителям международного права.
- Успехи украинских разведчиков свидетельствуют о высокой профессиональной подготовке и мощных возможностях в борьбе с вражеской угрозой.
Дрон-дракон: ГУР выжигает вражеские позиции в Запорожской области
Соответствующий видеоролик обнародовала пресс-служба ГУР.
На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления окупантов.
А еще — добрый "дрон-дракон", испепеляющий московскую нечисть, их лахи и железа в украинских лесополосах.
Что известно о новой успешной операции ГУР
29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесен успешный удар по ценным радиолокационным комплексам России.
В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:
РЛС "Каста-2е2" — 1 шт.
РЛС "Подлет" — 2 шт.
Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается.
Кроме того, отмечается, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.
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