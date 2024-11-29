Соотношение ― 1 к 10 000. ГУР показало уничтожение российской РЛС

ГУР показало свои новые успехи на фронте

Как сообщают украинские разведчики, бойцы подразделения "Крылья", которое входит в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу армии РФ "Зоопарк".

Что важно понимать, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

Кроме того, указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.

Соотношение ― 1:10 000. Продолжаем борьбу! Слава Украине! — подчеркнуло Главное управление разведки. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 29 ноября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 738 660 (+2 030) человек,

танков — 9 458 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 19 339 (+33) ед,

артиллерийских систем — 20 886 (+34) ед,

РСЗО — 1 255 (+0) ед,

средств ПВО — 1 006 (+1) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 750 (+89) ед,

крылатых ракет — 2 851 (+86),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30 272 (+86) ед,

специальной техники — 3 700 (+3) ед.