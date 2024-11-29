Соотношение ― 1 к 10 000. ГУР показало уничтожение российской РЛС

Главное управление разведки продемонстрировало процесс уничтожения дорогого радиолокационного комплекса армии РФ – "Зоопарк".
Главные тезисы
- Для новой успешной операции использовали 4 дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.
- Что важно понимать, уничтоженный вражеский комплекс стоит 1 миллиард гривен.
- Узнайте больше о новых безумных потерях армии РФ.
ГУР показало свои новые успехи на фронте
Как сообщают украинские разведчики, бойцы подразделения "Крылья", которое входит в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу армии РФ "Зоопарк".
Что важно понимать, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.
Кроме того, указано, что для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.
Потери армии РФ по состоянию на 29 ноября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 738 660 (+2 030) человек,
танков — 9 458 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 339 (+33) ед,
артиллерийских систем — 20 886 (+34) ед,
РСЗО — 1 255 (+0) ед,
средств ПВО — 1 006 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 750 (+89) ед,
крылатых ракет — 2 851 (+86),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 272 (+86) ед,
специальной техники — 3 700 (+3) ед.
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