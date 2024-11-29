Співвідношення ― 1 до 10 000. ГУР показало знищення російської РЛС

ГУР показало свої нові успіхи на фронті

Як повідомляють українські розвідники, бійці підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу армії РФ “Зоопарк”.

Що важливо розуміти, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

Окрім того, наголошується, що для знищення російського “Зоопарку” розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.

Співвідношення ― 1 : 10 000. Продовжуємо боротьбу! Слава Україні! — наголосило Головне управління розвідки. Поширити

Втрати армії РФ станом на 29 листопада 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 738 660 (+2 030) осіб,

танків — 9 458 (+8) од,

бойових броньованих машин — 19 339 (+33) од,

артилерійських систем — 20 886 (+34) од,

РСЗВ — 1 255 (+0) од,

засобів ППО — 1 006 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 750 (+89) од,

крилатих ракет — 2 851 (+86),

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 272 (+86) од,

спеціальної техніки — 3 700 (+3) од.