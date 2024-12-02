Росія застосувала для атак по Україні близько 60 ракет КНДР — ГУР

КНДР постачає Росії ракети KN-23, які використовуються для атак на територію України. Наразі зафіксовано застосування близько 60 таких ракет.

Скільки ракет КНДР застосувала Росія проти України

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, Росія вже використала близько 60 балістичних ракет північнокорейського виробництва моделі KN-23.

Ці ракети розроблені на основі застарілих технологій, що негативно впливає на їхню точність.

Окрім ракет, Росія отримує від КНДР значні обсяги артилерійських боєприпасів, які обчислюються мільйонами одиниць.

Ми постійно спостерігаємо за переміщенням вантажів і контейнерів, у яких, ймовірно, знаходяться артилерійські боєприпаси, виготовлені або збережені Північною Кореєю. Це становить велику загрозу для України, — зазначив Черняк. Поширити

Він також підкреслив, що, попри значні власні військові ресурси, Росія активно залучає боєприпаси, постачені з Північної Кореї.

Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів.

Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.

11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення, — повідомив Андрій Коваленко керівник ЦПД. Поширити

Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.

Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.