КНДР могла передати Росії потужні ракетні установки M1991 — що про них відомо

Північна Корея могла передати Росії свої високопотужні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) М1991. Вони здатні вражати цілі на відстані до 60 км.

Що відомо про ракетні установки M1991

Як зазначає видання, КНДР, ймовірно, передала Росії близько 100 артилерійських установок, включно із самохідними гаубицями М1989 та РСЗВ М1991.

Аналітик Девід Акс зазначає, що гаубиці М1989 використовують 170-мм снаряди масою 45 кг, які можуть уражати цілі на відстані щонайменше 40 км. На його думку, М1991 є серйозним підсиленням артилерійських можливостей Росії.

РСЗВ М1991 здатні запускати 240-мм ракети масою 187 кг на відстань до 60 км, перевершуючи за характеристиками більшість артилерійських систем, що використовуються в Україні, за винятком американських HIMARS.

Зазвичай північнокорейські M1991 зберігаються у гірських сховищах вздовж демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореями. У разі війни ці системи могли б завдавати ударів по Сеулу.

У разі використання M1991 на фронті в Україні вони здатні завдавати ударів по українських траншеях, гаубицях і пускових установках, а також вести контрбатарейний вогонь. З огляду на дальність, ці системи можуть досягати Харкова, розташованого лише за 40 км від російського кордону, — зазначає видання. Поширити

Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів.

Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.

11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення, — повідомив Андрій Коваленко керівник ЦПД Поширити

Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.

Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Важливо, щоб уряди західних країн посилили експортний контроль над компонентами та технологіями для виробництва зброї. Потрібно унеможливити їх реекспорт до РФ, Білорусі, ірану, КНДР.

На жаль, ворог все активніше використовує балістику з КНДР проти цивільних, повідомляє Коваленко.