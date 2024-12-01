КНДР могла передать России мощные ракетные установки M1991 — что о них известно

Северная Корея могла передать России свои высокомощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) М1991. Они способны поражать цели на расстоянии до 60 км.

Что известно о ракетных установках M1991

Как отмечает издание, КНДР, вероятно, передала России около 100 артиллерийских установок, включая самоходные гаубицы М1989 и РСЗО М1991.

Аналитик Дэвид Акс отмечает, что гаубицы М1989 используют 170-мм снаряды массой 45 кг, которые могут поражать цели на расстоянии не менее 40 км. По его мнению, М1991 является серьезным усилением артиллерийских возможностей России.

РСЗО М1991 способны запускать 240-мм ракеты массой 187 кг на расстояние до 60 км, превосходя по характеристикам большинство используемых в Украине артиллерийских систем, за исключением американских HIMARS.

Обычно северокорейские M1991 хранятся в горных хранилищах вдоль демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями. В случае войны эти системы могли бы наносить удары по Сеулу.

В случае использования M1991 на фронте в Украине они способны наносить удары по украинским траншеям, гаубицам и пусковым установкам, а также вести контрбатарейный огонь. Учитывая дальность, эти системы могут достигать Харькова, расположенного всего в 40 км от российской границы, отмечает издание. Поделиться

Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.

Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.

11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения, — сообщил Андрей Коваленко руководитель ЦПИ Поделиться

Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.

Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Важно, чтобы правительства западных стран усилили экспортный контроль над компонентами и технологиями производства оружия. Нужно сделать невозможным их реэкспорт в РФ, Беларусь, Иран, КНДР.

К сожалению, враг все активнее использует баллистику из КНДР против гражданских, сообщает Коваленко.