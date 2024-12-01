КНДР могла передать России мощные ракетные установки M1991 — что о них известно
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР могла передать России мощные ракетные установки M1991 — что о них известно

КНДР могла передать России мощные ракетные установки M1991 — что о них известно
Read in English
Читати українською
Источник:  Forbes

Северная Корея могла передать России свои высокомощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) М1991. Они способны поражать цели на расстоянии до 60 км.

Главные тезисы

  • Ракетные установки M1991 способны поражать цели на расстоянии до 60 км, представляя серьезную угрозу безопасности граждан.
  • Передача России артиллерийских систем КНДР вызывает необходимость усилить экспортный контроль и предотвратить реэкспорт в потенциально враждебные страны.
  • Системы M1991 обладают высокой мощностью и способны нанести удары по различным объектам, включая города и военные установки.
  • РСЗО M1991 имеют характеристики, превосходящие большинство артиллерийских систем, используемых в Украине, и могут оказать влияние на тактическое положение на международной арене.

Что известно о ракетных установках M1991

Как отмечает издание, КНДР, вероятно, передала России около 100 артиллерийских установок, включая самоходные гаубицы М1989 и РСЗО М1991.

Аналитик Дэвид Акс отмечает, что гаубицы М1989 используют 170-мм снаряды массой 45 кг, которые могут поражать цели на расстоянии не менее 40 км. По его мнению, М1991 является серьезным усилением артиллерийских возможностей России.

РСЗО М1991 способны запускать 240-мм ракеты массой 187 кг на расстояние до 60 км, превосходя по характеристикам большинство используемых в Украине артиллерийских систем, за исключением американских HIMARS.

Обычно северокорейские M1991 хранятся в горных хранилищах вдоль демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями. В случае войны эти системы могли бы наносить удары по Сеулу.

В случае использования M1991 на фронте в Украине они способны наносить удары по украинским траншеям, гаубицам и пусковым установкам, а также вести контрбатарейный огонь. Учитывая дальность, эти системы могут достигать Харькова, расположенного всего в 40 км от российской границы, отмечает издание.

Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.

Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.

11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения, — сообщил Андрей Коваленко руководитель ЦПИ

Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.

Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Важно, чтобы правительства западных стран усилили экспортный контроль над компонентами и технологиями производства оружия. Нужно сделать невозможным их реэкспорт в РФ, Беларусь, Иран, КНДР.

К сожалению, враг все активнее использует баллистику из КНДР против гражданских, сообщает Коваленко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский
КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Что конкретно Путин передал КНДР в обмен на солдат — официальные данные
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?