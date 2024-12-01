КНДР могла передать России мощные ракетные установки M1991 — что о них известно

Северная Корея могла передать России свои высокомощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) М1991. Они способны поражать цели на расстоянии до 60 км.
Главные тезисы
- Ракетные установки M1991 способны поражать цели на расстоянии до 60 км, представляя серьезную угрозу безопасности граждан.
- Передача России артиллерийских систем КНДР вызывает необходимость усилить экспортный контроль и предотвратить реэкспорт в потенциально враждебные страны.
- Системы M1991 обладают высокой мощностью и способны нанести удары по различным объектам, включая города и военные установки.
- РСЗО M1991 имеют характеристики, превосходящие большинство артиллерийских систем, используемых в Украине, и могут оказать влияние на тактическое положение на международной арене.
Что известно о ракетных установках M1991
Как отмечает издание, КНДР, вероятно, передала России около 100 артиллерийских установок, включая самоходные гаубицы М1989 и РСЗО М1991.
Аналитик Дэвид Акс отмечает, что гаубицы М1989 используют 170-мм снаряды массой 45 кг, которые могут поражать цели на расстоянии не менее 40 км. По его мнению, М1991 является серьезным усилением артиллерийских возможностей России.
РСЗО М1991 способны запускать 240-мм ракеты массой 187 кг на расстояние до 60 км, превосходя по характеристикам большинство используемых в Украине артиллерийских систем, за исключением американских HIMARS.
Обычно северокорейские M1991 хранятся в горных хранилищах вдоль демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями. В случае войны эти системы могли бы наносить удары по Сеулу.
Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами
По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.
Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.
Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.
Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.
Важно, чтобы правительства западных стран усилили экспортный контроль над компонентами и технологиями производства оружия. Нужно сделать невозможным их реэкспорт в РФ, Беларусь, Иран, КНДР.
К сожалению, враг все активнее использует баллистику из КНДР против гражданских, сообщает Коваленко.
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