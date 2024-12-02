Россия применила для атак по Украине около 60 ракет КНДР — ГУР

КНДР поставляет Россию ракеты KN-23, которые используются для атак на территорию Украины. В настоящее время зафиксировано применение около 60 таких ракет.

Сколько ракет КНДР применила Россия против Украины

Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, Россия уже использовала около 60 баллистических ракет северокорейского производства модели KN-23.

Эти ракеты разработаны на основе устаревших технологий, что негативно влияет на их точность.

Кроме ракет Россия получает от КНДР значительные объемы артиллерийских боеприпасов, которые исчисляются миллионами единиц.

Мы постоянно наблюдаем за перемещением грузов и контейнеров, в которых, вероятно, находятся артиллерийские боеприпасы, изготовленные или хранимые Северной Кореей. Это представляет большую угрозу для Украины, — отметил Черняк. Поделиться

Он также подчеркнул, что, несмотря на значительные собственные военные ресурсы, Россия активно привлекает боеприпасы, снабженные Северной Кореей.

Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.

Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.

11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения, — сообщил Андрей Коваленко руководитель ЦПИ. Поделиться

Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.

Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.