Россия применила для атак по Украине около 60 ракет КНДР — ГУР

КНДР поставляет Россию ракеты KN-23, которые используются для атак на территорию Украины. В настоящее время зафиксировано применение около 60 таких ракет.
Главные тезисы
- Россия использует ракеты KN-23, снабженные КНДР, для атак на территорию Украины.
- По данным спецслужб Украины, Россия уже использовала около 60 ракет северокорейского производства.
- Ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.
- Необходимо усиливать контроль над экспортом компонентов для производства оружия во избежание их использования в агрессивных акциях.
- Ситуация с ракетами от КНДР является серьезной угрозой безопасности Украины и необходимо принимать меры по ее недопущению.
Сколько ракет КНДР применила Россия против Украины
Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, Россия уже использовала около 60 баллистических ракет северокорейского производства модели KN-23.
Эти ракеты разработаны на основе устаревших технологий, что негативно влияет на их точность.
Кроме ракет Россия получает от КНДР значительные объемы артиллерийских боеприпасов, которые исчисляются миллионами единиц.
Он также подчеркнул, что, несмотря на значительные собственные военные ресурсы, Россия активно привлекает боеприпасы, снабженные Северной Кореей.
Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами
По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов.
Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.
Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.
Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.
Важно, чтобы правительства западных стран усилили экспортный контроль над компонентами и технологиями производства оружия. Нужно сделать невозможным их реэкспорт в РФ, Беларусь, Иран, КНДР.
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