"Буданов на своем месте". Экс-замглавы СБУ о попытках Кремля дискредитировать ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

"Буданов на своем месте". Экс-замглавы СБУ о попытках Кремля дискредитировать ГУР

Буданов
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Источник:  OBOZ.UA

Первый начальник Главного управления разведки Украины, экс-замглавы СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский подчеркнул, что действующий глава ГУР МОУ Кирилл Буданов всегда качественно выполняет свою работу, поэтому его так сильно боится и пытается устранить страна-агрессорка Россия.

Главные тезисы

  • Как считает первый глава ГУР, некоторые украинские генералы просто завидуют Кириллу Буданову.
  • На этом фоне Скипальский предупредил, что попытки дискредитации руководителя военной разведки могут иметь серьезные последствия.
  • Генерал-лейтенант подчеркнул, что он поддерживает Кирилла Буданова.

Кто и почему завидует Буданову

По словам Александра Скипальского, он видел первую волну фейков о Кирилле Буданове, которые распространяли отдельные украинские СМИ.

На мой взгляд, это человек (Кирилл Буданов — ред.), который находится на своем месте. Именно такой молодой боевой генерал в условиях войны должен возглавлять такую важную структуру как Главное управление разведки. Но потому, что он молод и у него есть достижения, он вызывает зависть. Мол, как так, что Буданова отмечают, а меня, тоже генерала, не видят.

Александр Скипальский

Александр Скипальский

Экс-начальник ГУР, экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант

Как отметил бывший глава ГУР, к этому также добавляется синдром политического имиджа, однако на самом деле это очень опасная тенденция, которую нельзя допускать.

Александр Скипальский подчеркнул, что политический имидж тех, кто не может, не способен, не справляется на высокой должности или злоупотребляет властью, будет падать в обществе, в то же время имидж авторитетных боевых генералов будет расти.

Скипальский обратился ко всем врагам и оппонентам Буданова

Генерал-лейтенант обращает внимание на то, что украинская военная разведка построена на принципах американской военной разведки и некоторых европейских стран.

Что важно понимать, это структура, которая не предполагает тоталитарного воздействия.

Правильное заявление сделал президент Зеленский — Буданов сегодня на месте, Буданов работает. И я думаю, что так и должно быть… Какая украинская силовая структура в Украине наиболее раздражающая для России? Больше всего — военная разведка, — подчеркнул Скипальский.

По его словам, агентурная сеть действительно работает, через 5-10 передач находится тот, кто поверит в правоту месседжа и начинает делать заявления, что, мол, необходимо изменить структур ГУР и нанести разрушительный удар по системе военной разведки.

Я как человек, приобщившийся к закладке основ, на которых украинская военная разведка успешно выполняет свои задачи, имею моральное право сказать: руки прочь от ГУР и от Кирилла Буданова.

Александр Скипальский

Александр Скипальский

Экс-начальник ГУР, экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант

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