"Буданов на своєму місці". Ексзаступник глави СБУ про спроби Кремля дискредитувати ГУР

Перший начальник Головного управління розвідки України, ексзаступник глави СБУ, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський наголосив, що чинний глава ГУР МОУ Кирило Буданов завжди якісно виконує свою роботу, саме тому його так сильно боїться й намагається усунути країна-агресорка Росія.

Хто та чому заздрить Буданову

За словами Олександра Скіпальського, він бачив першу хвилю фейків про Кирила Буданова, які поширювали окремі українські ЗМІ

На мою думку, це людина (Кирило Буданов — ред.), яка знаходиться на місці. Саме такий молодий бойовий генерал в умовах війни повинен очолювати таку важливу структуру, як Головне управління розвідки. Але через те, що він молодий і має досягнення, він викликає заздрість. Мовляв, як так, що Буданова відзначають, а на мене, також генерала, не зважають. Олександр Скіпальський Ексначальник ГУР, ексзаступник глави СБУ, генерал-лейтенант

Як зазначив колишній глава ГУР, до цього також додається синдром політичного іміджу, однак насправді це дуже небезпечна тенденція, якої не можна допускати.

Олександр Скіпальський наголосив, що політичний імідж тих, хто не може, не здатен, не справляється на високій посаді або зловживає владою, буде падати у суспільстві, водночас імідж авторитетних бойових генералів зростатиме.

Скіпальський звернувся до всіх ворогів та опонентів Буданова

Генерал-лейтенант звертає увагу на те, що українська воєнна розвідка побудована на принципах американської воєнної розвідки і деяких європейських країн.

Що важливо розуміти, ц структура, яка не передбачає тоталітарного впливу.

Правильну заяву зробив президент Зеленський — що Буданов сьогодні на місці, Буданов працює. І я думаю, що так і має бути. Яка українська силова структура в Україні найлютіше дошкульна для Росії? Найбільше — воєнна розвідка, — підкреслив Скіпальський. Поширити

За його словами, агентурна мережа дійсно працює, через 5-10 передач знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяви, що, мовляв, необхідно змінити структур ГУР і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки.