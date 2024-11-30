"Буданов на своєму місці". Ексзаступник глави СБУ про спроби Кремля дискредитувати ГУР

Перший начальник Головного управління розвідки України, ексзаступник глави СБУ, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський наголосив, що чинний глава ГУР МОУ Кирило Буданов завжди якісно виконує свою роботу, саме тому його так сильно боїться й намагається усунути країна-агресорка Росія.
Головні тези:
- Як вважає перший глава ГУР, деякі українські генерали просто заздрять Кирилу Буданову.
- На цьому тлі Скіпальський попередив, що спроби дискредитації очільника воєнної розвідки можуть мати серйозної наслідки.
- Генерал-лейтенант наголосив, що він підтримує Кирила Буданова.
Хто та чому заздрить Буданову
За словами Олександра Скіпальського, він бачив першу хвилю фейків про Кирила Буданова, які поширювали окремі українські ЗМІ
Як зазначив колишній глава ГУР, до цього також додається синдром політичного іміджу, однак насправді це дуже небезпечна тенденція, якої не можна допускати.
Олександр Скіпальський наголосив, що політичний імідж тих, хто не може, не здатен, не справляється на високій посаді або зловживає владою, буде падати у суспільстві, водночас імідж авторитетних бойових генералів зростатиме.
Скіпальський звернувся до всіх ворогів та опонентів Буданова
Генерал-лейтенант звертає увагу на те, що українська воєнна розвідка побудована на принципах американської воєнної розвідки і деяких європейських країн.
Що важливо розуміти, ц структура, яка не передбачає тоталітарного впливу.
За його словами, агентурна мережа дійсно працює, через 5-10 передач знаходиться той, хто повірить у правоту меседжу і починає робити заяви, що, мовляв, необхідно змінити структур ГУР і завдати руйнівного удару по системі воєнної розвідки.
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