Армія самовбивць. Як і навіщо Росія спонукає своїх солдатів до суїциду

Головне управління розвідки України дізналося про те, як військове командування армії РФ власноруч підштовхує своїх вояк зводити рахунки з життям безпосередньо на полі бою.

Армії РФ чхати на життя своїх солдатів

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, усім російським загарбникам, яких кидають на фронт для війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.

Заголовок закликає “соблюдать свою честь до конца” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати, — розповідає ГУР. Поширити

Що важливо розуміти, кожному солдату РФ у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба.

“Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок”, ― фактично наказує окупантам командування армії РФ.

Згідно з даними української воєнної розвідки, якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

ГУР вкотре звернулося з закликом до усіх солдатів РФ

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що описана стратегія російських командирів-м’ясників є підтвердженням дедалі глибшої деградації окупаційної армії РФ ―

Як зазначає воєнна розвідка України, наразі йдеться про армію самовбивць тепер і в прямому значенні.

На цьому тлі ГУР нагадує про державний проект України для добровільної здачі в полон “Хочу жить”.

Дивиться спеціальне звернення начальника ГУР Кирила Буданова до російських солдатів: