Армія самовбивць. Як і навіщо Росія спонукає своїх солдатів до суїциду

Головне управління розвідки України дізналося про те, як військове командування армії РФ власноруч підштовхує своїх вояк зводити рахунки з життям безпосередньо на полі бою.
Головні тези:
- Російське військове командування не зацікавлене у тому, щоб їхні солдати залишалися живими.
- Стратегія російських командирів є підтвердженням глибокої деградації армії ворога.
- Українська воєнна розвідка нагадує солдатам РФ, як вони можуть врятувати своє життя на полі бою.
Армії РФ чхати на життя своїх солдатів
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, усім російським загарбникам, яких кидають на фронт для війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.
Що важливо розуміти, кожному солдату РФ у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба.
“Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок”, ― фактично наказує окупантам командування армії РФ.
Згідно з даними української воєнної розвідки, якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.
ГУР вкотре звернулося з закликом до усіх солдатів РФ
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що описана стратегія російських командирів-м’ясників є підтвердженням дедалі глибшої деградації окупаційної армії РФ ―
Як зазначає воєнна розвідка України, наразі йдеться про армію самовбивць тепер і в прямому значенні.
На цьому тлі ГУР нагадує про державний проект України для добровільної здачі в полон “Хочу жить”.
Дивиться спеціальне звернення начальника ГУР Кирила Буданова до російських солдатів:
Що важливо розуміти, саме проєкт “Хочу жить” гарантує військовослужбовцям російської окупаційної армії поводження відповідно до норм Женевських конвенцій.
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