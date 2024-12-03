Коли уповільниться просування армії РФ — прогноз НАТО

Аналітики Альянсу дійшли висновку, що російські загарбники знизять темпи просування на українському фронті, якщо їм вдасть захопити місто Покровськ.

Армія РФ не зможе наступати вічно

За словами представника керівництва НАТО, який говорив на умовах анонімності, останнім часом росіяни демонстрували вкрай швидкі темпи просування в Україні.

Він також не приховує, що українська лінія фронту — під зростаючим тиском.

Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день, — зазначив представник блоку. Поширити

Попри це, що важливо розуміти, це була "проста територія" для ворога, тобто надалі Сили оборони України матимуть можливість стримувати натиск ефективніше.

Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір, — наголосив інсайдер. Поширити

Чи є шанс у ЗСУ не допустити падіння Покровська

Журналісти поцікавилися у представника НАТО, чи можуть українські воїни все-таки втримати місто під своїм контролем.

За словами останнього, він не вважає захоплення Покровська абсолютно неминучим.

Я не стану прогнозувати, чи Покровськ точно впаде, або коли це може статися, але зараз Росія дійсно має імпульс, який грає на користь цього, — відповів інсайдер. Поширити

Окрім того, він додав, що прогнози щодо зміни тренду переміщення лінії фронту і можливості переходу українців у контрнаступ є обережнішими.