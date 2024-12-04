РФ отправила на Курщину генерала из-за жалоб солдат КНДР на голод

Россия направила в Курскую область генерал-майор. Причиной стало то, что солдаты КНДР стали жаловаться на недоедание.
Главные тезисы
- Солдаты КНДР жаловались на недостаточное питание в Курской области, что привело к отправке генерала-майора РФ на место.
- Планируется масштабное контрнаступление российских и северокорейских войск в Курской области.
- Украина активно защищает свои позиции на Курщине от ракетных ударов и артиллерийского огня.
- Ожидается атака со стороны оккупантов с участием северокорейских войск в ближайшие дни.
- Солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками на краю западной части Курской области, могут лишить территорию Украины.
Солдаты КНДР начали жаловаться на голод в Курской области
Как сообщили в ГУР, военнослужащие армии КНДР, дислоцированные в Курской области, начали выражать недовольство из-за недостаточного пищевого обеспечения.
На месте российский генерал приказал передать военным КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ.
Зачем России солдаты КНДР
Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.
На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.
Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.
Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.
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