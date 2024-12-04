РФ отправила на Курщину генерала из-за жалоб солдат КНДР на голод

Россия направила в Курскую область генерал-майор. Причиной стало то, что солдаты КНДР стали жаловаться на недоедание.

Солдаты КНДР начали жаловаться на голод в Курской области

Как сообщили в ГУР, военнослужащие армии КНДР, дислоцированные в Курской области, начали выражать недовольство из-за недостаточного пищевого обеспечения.

Для решения проблемы с обеспечением северокорейских военных пайками Россия направила в регион генерал-майора Мевлютова, заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа, — сообщили в ГУР. Поделиться

На месте российский генерал приказал передать военным КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ.

Зачем России солдаты КНДР

Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.

На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.

Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.