РФ відправила на Курщину генерала через скарги солдатів КНДР на голод
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РФ відправила на Курщину генерала через скарги солдатів КНДР на голод

ГУР
РФ відправила на Курщину генерала через скарги солдатів КНДР на голод

Росія направила до Курської області генерала-майора. Причиною стало те, що солдати КНДР почали жалітися на недоїдання.

Головні тези:

  • Солдати КНДР почали жалітися на недостатнє харчування в Курській області, що призвело до відправлення генерала-майора РФ на місце
  • Російські та північнокорейські війська планують масштабний контрнаступ в Курській області
  • Україна активно обороняє свої позиції на Курщині від ракетних ударів та артилерійського вогню
  • Очікується, що атака з боку окупантів з участю північнокорейських військ може бути започаткована найближчими днями
  • Російські та північнокорейські солдати тренуються разом на краю західної частини Курської області

Солдати КНДР почали жалітися на голод у Курській області

Як повідомили в ГУР, військовослужбовці армії КНДР, дислоковані в Курській області, почали висловлювати невдоволення через недостатнє харчове забезпечення.

Для розв'язання проблеми із забезпеченням північнокорейських військових пайками Росія направила до регіону генерал-майора Мєвлютова, заступника командувача з ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу, — повідомили в ГУР.

На місці російський генерал наказав передати військовим КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил РФ.

Навіщо Росії солдати КНДР

Як вдалося дізнатися журналістам, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ планує розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Станом на сьогодні армія РФ активно атакує українські позиції на Курщині ракетними ударами і артилерійським вогнем. Попри це, масштабний наступ окупантів досі не розпочався.

Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Окрім того, наголошується, що наразі солдати КНДР тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області.

Україна все ще має сильну оборону в Курській області і, можливо, зможе утримати ці території, принаймні на деякий час, — заявив один із західних інсайдерів.

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