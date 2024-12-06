"АТЕШ" здійснив диверсію у Москві — відео

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", йому успішно вдалося здійснити диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю.

“АТЕШ” розкрив деталі нової операції на території ворога

Наш агент успішно спалив релейний шкаф в районі н.п. Чехов, Московської області на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю. Координати: 55.140510013, 37.490481969, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що завдяки злагодженим діям партизанів вдалося порушити логістику російських загарбників: затримано постачання палива та військової техніки, призначеної для забезпечення російських військ на лінії фронту.

Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам і, користуючись випадком, вітаємо всіх з Днем Збройних сил України і Днем святого Миколая! Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи удари по тилам ворога. Кожний наш крок наближає нашу загальну перемогу над путінським режимом! — наголошують партизани “АТЕШ”. Поширити

Що відомо про ситуацію в окупованому Криму

Вранці 6 грудня російська окупаційна влада неочікувано перекрила Кримський міст.

Місцеві мешканці у своїх соціальних мережах повідомляють про вибухи в Керчі.

Також інформацію підтверджують телеграм-канали "Крымский мост: оперативная информация" і "Кримський вітер".

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згодом "Кримський вітер" повідомив, що вранці в Керчі гучно.

За даними, Telegram-каналу, в Керчі дрижать вікна від вибухів.

Варто також зазначити, що у ніч на 6 грудня (із 20:00 5 грудня) армія РФ здійснила повітряний напад на Україну 53-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.