"АТЕШ" здійснив диверсію у Москві — відео

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", йому успішно вдалося здійснити диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю.
Головні тези:
- В армії РФ виникли проблеми з логістикою через спалений релейний шкаф поблизу Чехова, Московської області.
- Кримський міст було тимчасово перекрито російською окупаційною владою без попередження.
- У Керчі пролунали вибухи, повідомляють місцеві мешканці та телеграм-канали. Деталі поки невідомі.
“АТЕШ” розкрив деталі нової операції на території ворога
Окрім того, наголошується, що завдяки злагодженим діям партизанів вдалося порушити логістику російських загарбників: затримано постачання палива та військової техніки, призначеної для забезпечення російських військ на лінії фронту.
Що відомо про ситуацію в окупованому Криму
Вранці 6 грудня російська окупаційна влада неочікувано перекрила Кримський міст.
Місцеві мешканці у своїх соціальних мережах повідомляють про вибухи в Керчі.
Також інформацію підтверджують телеграм-канали "Крымский мост: оперативная информация" і "Кримський вітер".
Згодом "Кримський вітер" повідомив, що вранці в Керчі гучно.
За даними, Telegram-каналу, в Керчі дрижать вікна від вибухів.
Варто також зазначити, що у ніч на 6 грудня (із 20:00 5 грудня) армія РФ здійснила повітряний напад на Україну 53-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.
Сили ППО знищили 32 дрони, ще 16 були локаційно втрачені.
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