Зустріч команд Зеленського і Трампа — з'явилися нові подробиці

4 грудня у Вашингтоні відбулася зустріч української делегації з членами команди нового президента США Дональда Трампа. Вона мала на меті налагодження зв'язків між адміністраціями українського та американського лідерів.

Що відомо про зустріч команд Зеленського і Трампа

У столиці США провели переговори очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Окрім того, вказано, що під час переговорів також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Як стверджують журналісти з посиланням на своїх інсайдерів, в ході зустріч ніхто не обговорював потенційний мирний план або врегулювання війни.

Члени команди Володимира Зеленського намагалися дати Волтцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння.

Анонімні джерела зазначають, що представники української делегації залишилися задоволені цими перемовинами, оскільки змогли досягти своєї головної мети.

Фото: president.gov.ua

Що запропонувала українська влада команді Трампа

Згідно з даними інсайдерів, зустріч тривала понад годину. Усі її учасники сконцентрувалися на тому, як команда Зеленського оцінює стан справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Окрім того, наголошується, що українська делегація запропонувала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в деталі.

Фото: president.gov.ua

Під час візиту українська делегація не зустрічалася з новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келлоггом, хоча раніше низка ЗМІ писала про це, — стверджують журналісти. Поширити

Що важливо розуміти, Келлог вже приїжджав в Україну в минулому, і Єрмак знає його, тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків.