Зустріч команд Зеленського і Трампа — з'явилися нові подробиці

4 грудня у Вашингтоні відбулася зустріч української делегації з членами команди нового президента США Дональда Трампа. Вона мала на меті налагодження зв'язків між адміністраціями українського та американського лідерів.
Головні тези:
- Під час переговорів обговорювалася ситуація на полі бою та очікувань від майбутньої адміністрації Трампа.
- Українська влада запропонувала загальний план оборонної стратегії.
- Команда Зеленського наразі задоволена результатами перемовин з оточенням Трампа.
Що відомо про зустріч команд Зеленського і Трампа
У столиці США провели переговори очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.
Окрім того, вказано, що під час переговорів також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.
Як стверджують журналісти з посиланням на своїх інсайдерів, в ході зустріч ніхто не обговорював потенційний мирний план або врегулювання війни.
Члени команди Володимира Зеленського намагалися дати Волтцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння.
Анонімні джерела зазначають, що представники української делегації залишилися задоволені цими перемовинами, оскільки змогли досягти своєї головної мети.
Що запропонувала українська влада команді Трампа
Згідно з даними інсайдерів, зустріч тривала понад годину. Усі її учасники сконцентрувалися на тому, як команда Зеленського оцінює стан справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Окрім того, наголошується, що українська делегація запропонувала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в деталі.
Що важливо розуміти, Келлог вже приїжджав в Україну в минулому, і Єрмак знає його, тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків.
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