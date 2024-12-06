Зустріч команд Зеленського і Трампа — з'явилися нові подробиці
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Зустріч команд Зеленського і Трампа — з'явилися нові подробиці

Трамп
Джерело:  CNN

4 грудня у Вашингтоні відбулася зустріч української делегації з членами команди нового президента США Дональда Трампа. Вона мала на меті налагодження зв'язків між адміністраціями українського та американського лідерів.

Головні тези:

  • Під час переговорів обговорювалася ситуація на полі бою та очікувань від майбутньої адміністрації Трампа.
  • Українська влада запропонувала загальний план оборонної стратегії.
  • Команда Зеленського наразі задоволена результатами перемовин з оточенням Трампа.

Що відомо про зустріч команд Зеленського і Трампа

У столиці США провели переговори очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Окрім того, вказано, що під час переговорів також був присутній заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Як стверджують журналісти з посиланням на своїх інсайдерів, в ході зустріч ніхто не обговорював потенційний мирний план або врегулювання війни.

Члени команди Володимира Зеленського намагалися дати Волтцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити з ними взаєморозуміння.

Анонімні джерела зазначають, що представники української делегації залишилися задоволені цими перемовинами, оскільки змогли досягти своєї головної мети.

Фото: president.gov.ua

Що запропонувала українська влада команді Трампа

Згідно з даними інсайдерів, зустріч тривала понад годину. Усі її учасники сконцентрувалися на тому, як команда Зеленського оцінює стан справ на полі бою, а також на тому, на які зміни очікує Україна після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Окрім того, наголошується, що українська делегація запропонувала загальний план своєї оборонної стратегії, але не вдавалися в деталі.

Фото: president.gov.ua

Під час візиту українська делегація не зустрічалася з новим посланцем Трампа в Україні Кітом Келлоггом, хоча раніше низка ЗМІ писала про це, — стверджують журналісти.

Що важливо розуміти, Келлог вже приїжджав в Україну в минулому, і Єрмак знає його, тому їм не потрібна була зустріч для встановлення початкових стосунків.

Фото: president.gov.ua

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