День ЗСУ. Українські воїни заявили про нове досягнення на фронті

6 грудня вся Україна святкує День Збройних сил України й вкотре дякує захисникам за захист та віддану службу батьківщині. Цього дня Генштаб ЗСУ також офіційно підтвердив, що нашим героям вдалося знищити уже понад 750 тисяч російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 6 грудня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 750 610 (+1 660) осіб,

танків — 9 514 (+8) од,

бойових броньованих машин — 19 518 (+46) од,

артилерійських систем — 21 043 (+20) од,

РСЗВ — 1 253 (+0) од,

засобів ППО — 1 020 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 023 (+46) од,

крилатих ракет — 2 857 (+2) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 899 (+56) од,

спеціальної техніки — 3 633 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 5-6 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими воїнами.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 24 авіаударів, скинувши 31 КАБ.

Окрім того, вказано, що армія РФ здійснила понад 4200 обстрілів, з них 141 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяла для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Кругле, Петропавлівка, Богуславка, Лиман, Лозова, Костянтинопіль, Комар, Времівка, — йдеться в повідомленні. Поширити

5 грудня ракетні війська і артилерія українських захисників завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу ворога.