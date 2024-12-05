СБУ затримала 5 агентів Росії на Київщині та Тернопільщині — підпалювали авто ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині та Тернопільщині. Серед фігурантів: рецидивісти та безробітні шукачі «легких» грошей у Телеграм-каналах.
Головні тези:
- Служба безпеки та поліція затримали п'ятьох агентів РФ, які підпалювали авто ЗСУ на території Київщини та Тернопільщини.
- Серед затриманих є рецидивісти та безробітні шукачі легких грошей, що співпрацювали з російськими спецслужбами.
- Зловмисники намагалися знищити два військові автомобілі та адмінбудівлю ЗСУ за допомогою легкозаймистих сумішей.
СБУ затримала 5 підпалювачів авто ЗСУ та адмінбудівель
На замовлення окупантів підпалювачі намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.
Так, на Київщині «по гарячих слідах» затримано 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.
Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати «тестове» завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.
Обох зловмисників було затримано одразу після того, як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової.
Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний «звіт» своєму російському куратору.
За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.
У Тернопільській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.
Спочатку фігуранти розбили вікно держустанови, а потім вилили у приміщення легкозаймисту суміш та підпалили її.
За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Що відомо про затриманих неповнолітніх зрадників
Правоохоронці затримали двох 14-річних агентів спецслужб Росії. Вони підірвали вибухівку поблизу райвідділу поліції у Вишгородському районі Київської області.
Як зазначають в СБУ, зловмисники, виконуючи завдання російських спецслужб, заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу адмінбудівлі.
Обидвом підліткам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
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