СБУ затримала 5 агентів Росії на Київщині та Тернопільщині — підпалювали авто ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині та Тернопільщині. Серед фігурантів: рецидивісти та безробітні шукачі «легких» грошей у Телеграм-каналах.

СБУ затримала 5 підпалювачів авто ЗСУ та адмінбудівель

На замовлення окупантів підпалювачі намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, на Київщині «по гарячих слідах» затримано 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати «тестове» завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру. Поширити

Обох зловмисників було затримано одразу після того, як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової.

Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний «звіт» своєму російському куратору.

За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.

У Тернопільській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.

Спочатку фігуранти розбили вікно держустанови, а потім вилили у приміщення легкозаймисту суміш та підпалили її.

Листування з російськими кураторами

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Що відомо про затриманих неповнолітніх зрадників

Правоохоронці затримали двох 14-річних агентів спецслужб Росії. Вони підірвали вибухівку поблизу райвідділу поліції у Вишгородському районі Київської області.

Як зазначають в СБУ, зловмисники, виконуючи завдання російських спецслужб, заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу адмінбудівлі.

Вибухівка, замаскована під термос, була наповнена гайками й болтами для посилення уражаючої дії. На щастя, вибух не призвів до жертв чи травм. Поширити

Обидвом підліткам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.