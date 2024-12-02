Наводила російські ракети. СБУ затримала у Чернігові агентку ГРУ

Служба безпеки України затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка діяла на Чернігівщині. За матеріалами справи, зловмисниця коригувала повітряні атаки РФ.

Коригувальницю ворожого вогню зловили “на гарячому” на Чернігівщині

Як встановила військова контррозвідка СБУ, саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59.

Ворожою агенткою виявилася місцева мешканка, яку ГРУ РФ завербувало через антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

За наявними даними, для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила їй завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.

За допомогою замаскованої «відеопастки» рашисти хотіли простежити локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.

Затримання коригувальниці ворожого вогню

Утім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала зрадницю поблизу її помешкання у Чернігові. У неї вилучено пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Поширити

Найбільше ФСБ цікавили локації військкоматів та медустанов

За вказівкою російської спецслужби жіноча група в Одесі готувала масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі міста.

Служба безпеки на початку липня 2024 року нейтралізувала агентурну групу ФСБ Росії.

До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.