Наводила российские ракеты. СБУ задержала в Чернигове агентку ГРУ

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), действовавшую на Черниговщине. По материалам дела, злоумышленница корректировала воздушные атаки РФ.

Корректировщицу вражеского огня поймали "на горячем" на Черниговщине

Как установила военная контрразведка СБУ, именно по наведению фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по областному центру двумя авиационными ракетами Х-59.

Вражеской агенткой оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.

По имеющимся данным, для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба определила ей задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей.

С помощью замаскированной «видеопастки» рашисты хотели проследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.

Задержание корректировщицы вражеского огня

Впрочем, военная контрразведка СБУ предотвратила это и задержала предательницу вблизи ее дома в Чернигове. У нее изъяты устройства видеофиксации и мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-взрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Поделиться

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