Наводила российские ракеты. СБУ задержала в Чернигове агентку ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Наводила российские ракеты. СБУ задержала в Чернигове агентку ГРУ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ), действовавшую на Черниговщине. По материалам дела, злоумышленница корректировала воздушные атаки РФ.

Главные тезисы

  • Агентка ГРУ задержана в Чернигове за корректировку воздушных атак в пользу России.
  • Злоумышленница планировала устанавливать скрытые видеокамеры для отслеживания украинской ПВО и последующей фиксации последствий ракетных ударов.
  • СБУ сообщает об усилении контрразведывательных мер в борьбе с действиями российских спецслужб на украинской территории.

Корректировщицу вражеского огня поймали "на горячем" на Черниговщине

Как установила военная контрразведка СБУ, именно по наведению фигурантки в начале ноября этого года рашисты ударили по областному центру двумя авиационными ракетами Х-59.

Вражеской агенткой оказалась местная жительница, которую ГРУ РФ завербовало из-за антиукраинских комментариев в российских Телеграмм-каналах.

По имеющимся данным, для будущих корректировок российских ударов вражеская спецслужба определила ей задачу: устанавливать скрытую видеокамеру вблизи потенциальных целей.

С помощью замаскированной «видеопастки» рашисты хотели проследить локации украинской ПВО, а после воздушной атаки зафиксировать ее последствия.

Задержание корректировщицы вражеского огня

Впрочем, военная контрразведка СБУ предотвратила это и задержала предательницу вблизи ее дома в Чернигове. У нее изъяты устройства видеофиксации и мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-взрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медучреждений

По указанию российской спецслужбы женская группа в Одессе готовила массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре города.

Служба безопасности в начале июля 2024 г. нейтрализовала агентурную группу ФСБ России.

В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре Одессы.

Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения "нужного" объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

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