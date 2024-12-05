СБУ задержала 5 агентов России в Киевской и Тернопольской областях — поджигали авто ВСУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Киевской и Тернопольской областях. Среди фигурантов рецидивисты и безработные искатели «легких» денег в Телеграмм-каналах.
Главные тезисы
- Служба безопасности и полиция задержали 5 агентов РФ, поджигавших авто ВСУ в Киевской и Тернопольской областях.
- Фигурантами являются рецидивисты и безработные искатели “легких” денег, сотрудничавшие с российскими спецслужбами.
- Злоумышленники пытались уничтожить автомобили и административные здания с помощью легковоспламеняющихся смесей.
СБУ задержала 5 поджигателей авто ВСУ и админпостроек
По заказу оккупантов поджигатели пытались уничтожить два военных автомобиля и админздание с помощью легковоспламеняющихся смесей.
Так, в Киевской области «по горячим следам» задержан 24-летний житель столицы, ранее отбывший тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество.
После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить «тестовую» задачу: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали правоохранители.
Оба злоумышленника были задержаны сразу после того, как они подожгли вернувшийся из передовой служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ.
Вражеские приспешники зафиксировали возгорание авто на камеры мобильных телефонов и отправили соответствующий «отчет» своему российскому куратору.
По данным следствия, злоумышленники три года назад прибыли в столичный регион из Донбасса в качестве переселенцев. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.
В Тернопольской области правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 20 и 23 лет, которые пытались уничтожить админздание сельсовета вблизи областного центра.
Сначала фигуранты разбили окно госучреждения, а затем вылили в помещение легковоспламеняющуюся смесь и подожгли ее.
По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Что известно о задержанных несовершеннолетних предателях
Правоохранители задержали двух 14-летних агентов спецслужб России. Они взорвали взрывчатку у райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области.
Как отмечают в СБУ, злоумышленники, выполняя задачи российских спецслужб, заложили самодельное взрывное устройство вблизи админздания.
Обоим подросткам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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