СБУ задержала 5 агентов России в Киевской и Тернопольской областях — поджигали авто ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала 5 агентов России в Киевской и Тернопольской областях — поджигали авто ВСУ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Киевской и Тернопольской областях. Среди фигурантов рецидивисты и безработные искатели «легких» денег в Телеграмм-каналах.

Главные тезисы

  • Служба безопасности и полиция задержали 5 агентов РФ, поджигавших авто ВСУ в Киевской и Тернопольской областях.
  • Фигурантами являются рецидивисты и безработные искатели “легких” денег, сотрудничавшие с российскими спецслужбами.
  • Злоумышленники пытались уничтожить автомобили и административные здания с помощью легковоспламеняющихся смесей.

СБУ задержала 5 поджигателей авто ВСУ и админпостроек

По заказу оккупантов поджигатели пытались уничтожить два военных автомобиля и админздание с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Так, в Киевской области «по горячим следам» задержан 24-летний житель столицы, ранее отбывший тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество.

После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить «тестовую» задачу: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали правоохранители.

Еще двоих фигурантов разоблачили в одном из поселков Фастовского района, где они арендовали квартиру.

Оба злоумышленника были задержаны сразу после того, как они подожгли вернувшийся из передовой служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ.

Вражеские приспешники зафиксировали возгорание авто на камеры мобильных телефонов и отправили соответствующий «отчет» своему российскому куратору.

По данным следствия, злоумышленники три года назад прибыли в столичный регион из Донбасса в качестве переселенцев. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

В Тернопольской области правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 20 и 23 лет, которые пытались уничтожить админздание сельсовета вблизи областного центра.

Сначала фигуранты разбили окно госучреждения, а затем вылили в помещение легковоспламеняющуюся смесь и подожгли ее.

Переписка с российскими кураторами

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Что известно о задержанных несовершеннолетних предателях

Правоохранители задержали двух 14-летних агентов спецслужб России. Они взорвали взрывчатку у райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области.

Как отмечают в СБУ, злоумышленники, выполняя задачи российских спецслужб, заложили самодельное взрывное устройство вблизи админздания.

Взрывчатка, замаскированная под термос, была наполнена гайками и болтами для усиления поразительного действия. К счастью, взрыв не привел к жертвам или травмам.

Обоим подросткам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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