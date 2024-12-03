Взорвали взрывчатку возле райотдела полиции. СБУ разоблачили завербованных РФ подростков

Правоохранители задержали двух 14-летних агентов спецслужб России. Они взорвали взрывчатку у райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области

Что известно о задержанных несовершеннолетних предателях

Как отмечают в СБУ, злоумышленники, выполняя задачи российских спецслужб, заложили самодельное взрывное устройство вблизи админздания.

Взрывчатка, замаскированная под термос, была наполнена гайками и болтами для усиления поражающего действия. К счастью, взрыв не привел к жертвам или травмам.

Фото — СБУ

Во время преступления злоумышленники установили рядом мобильный телефон, чтобы транслировать событие в режиме реального времени, а дистанционный подрыв совершили с помощью специальной программы.

Фото — СБУ

Малолетних изменников удалось разоблачить "по горячим следам". Их завербовали через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка. Представитель российских спецслужб, выдававший себя за девушку, руководил их действиями и обещал денежное вознаграждение, которое ребята так и не получили. Поделиться

Фото — СБУ

Обеим подросткам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

Ранее в Одессе СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили агентурную группу ФСБ России, в состав которой входили трое местных жителей.

Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Один из них уже совершил взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.

Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.