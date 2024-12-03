Взорвали взрывчатку возле райотдела полиции. СБУ разоблачили завербованных РФ подростков
Категория
Украина
Дата публикации

Взорвали взрывчатку возле райотдела полиции. СБУ разоблачили завербованных РФ подростков

СБУ
Взорвали взрывчатку возле райотдела полиции. СБУ разоблачили завербованных РФ подростков
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Правоохранители задержали двух 14-летних агентов спецслужб России. Они взорвали взрывчатку у райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области

Главные тезисы

  • Двое 14-летних подростков были задержаны за взрыв взрывчатки возле райотдела полиции в Киевской области, после чего им было объявлено подозрение за террористический акт.
  • Подростки были завербованы российскими спецслужбами через Telegram с обещаниями легкого заработка и были координированы куратором из России по инструкциям по террористическим акциям.
  • Помимо задержания 14-летних агентов, СБУ также разоблачила агентурную группу ФСБ России в Одессе, готовившую масштабные теракты на юге Украины.
  • Заложенная взрывчатка в Киеве и поджоги в Одессе и Николаеве были совершены по инструкциям куратора из России, предлагавшего легкий заработок через Telegram-каналы.

Что известно о задержанных несовершеннолетних предателях

Как отмечают в СБУ, злоумышленники, выполняя задачи российских спецслужб, заложили самодельное взрывное устройство вблизи админздания.

Взрывчатка, замаскированная под термос, была наполнена гайками и болтами для усиления поражающего действия. К счастью, взрыв не привел к жертвам или травмам.

Фото — СБУ

Во время преступления злоумышленники установили рядом мобильный телефон, чтобы транслировать событие в режиме реального времени, а дистанционный подрыв совершили с помощью специальной программы.

Фото — СБУ

Малолетних изменников удалось разоблачить "по горячим следам". Их завербовали через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка. Представитель российских спецслужб, выдававший себя за девушку, руководил их действиями и обещал денежное вознаграждение, которое ребята так и не получили.

Фото — СБУ

Обеим подросткам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

Ранее в Одессе СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили агентурную группу ФСБ России, в состав которой входили трое местных жителей.

Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Один из них уже совершил взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.

Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.

Расследование показало, что все трое координировались куратором из России, с которым связались через Telegram-каналы, предлагавшие "легкий заработок". Теракты и изготовление взрывчатки производились по его инструкциям.

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