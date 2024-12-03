Взорвали взрывчатку возле райотдела полиции. СБУ разоблачили завербованных РФ подростков

Правоохранители задержали двух 14-летних агентов спецслужб России. Они взорвали взрывчатку у райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области
Главные тезисы
- Двое 14-летних подростков были задержаны за взрыв взрывчатки возле райотдела полиции в Киевской области, после чего им было объявлено подозрение за террористический акт.
- Подростки были завербованы российскими спецслужбами через Telegram с обещаниями легкого заработка и были координированы куратором из России по инструкциям по террористическим акциям.
- Помимо задержания 14-летних агентов, СБУ также разоблачила агентурную группу ФСБ России в Одессе, готовившую масштабные теракты на юге Украины.
- Заложенная взрывчатка в Киеве и поджоги в Одессе и Николаеве были совершены по инструкциям куратора из России, предлагавшего легкий заработок через Telegram-каналы.
Что известно о задержанных несовершеннолетних предателях
Как отмечают в СБУ, злоумышленники, выполняя задачи российских спецслужб, заложили самодельное взрывное устройство вблизи админздания.
Взрывчатка, замаскированная под термос, была наполнена гайками и болтами для усиления поражающего действия. К счастью, взрыв не привел к жертвам или травмам.
Во время преступления злоумышленники установили рядом мобильный телефон, чтобы транслировать событие в режиме реального времени, а дистанционный подрыв совершили с помощью специальной программы.
Обеим подросткам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ
Ранее в Одессе СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили агентурную группу ФСБ России, в состав которой входили трое местных жителей.
Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.
Один из них уже совершил взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.
Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.
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