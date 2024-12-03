Підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. СБУ викрили завербованих РФ підлітків

Правоохоронці затримали двох 14-річних агентів спецслужб Росії. Вони підірвали вибухівку поблизу райвідділу поліції у Вишгородському районі Київської області

Що відомо про затриманих неповнолітніх зрадників

Як зазначають в СБУ, зловмисники, виконуючи завдання російських спецслужб, заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу адмінбудівлі.

Вибухівка, замаскована під термос, була наповнена гайками й болтами для посилення уражаючої дії. На щастя, вибух не призвів до жертв чи травм.

Фото — СБУ

Під час злочину зловмисники встановили поруч мобільний телефон, щоб транслювати подію в режимі реального часу, а дистанційний підрив здійснили за допомогою спеціальної програми.

Фото — СБУ

Малолітніх зрадників вдалося викрити "по гарячих слідах". Їх завербували через Telegram-канали з пропозиціями швидкого заробітку. Представник російських спецслужб, який видавав себе за дівчину, керував їхніми діями та обіцяв грошову винагороду, яку хлопці так і не отримали. Поширити

Фото — СБУ

Обидвом підліткам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ викрила неповнолітніх агентів ФСБ

Раніше в Одесі СБУ спільно з Національною поліцією викрили агентурну групу ФСБ Росії, до складу якої входили троє місцевих жителів. Зловмисники планували серію терактів, підпалів і вибухів у різних регіонах України.

Як встановило слідство, учасники групи готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.

Один із них уже здійснив вибух у Києві. У середині листопада 17-річний юнак заклав вибухівку біля будівлі державного органу. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було дистанційно активовано.

Разом із ним затримали ще двох спільників — 15-річного та 20-річного жителів Одеси. Вони брали участь у підпалах відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.