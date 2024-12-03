Підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. СБУ викрили завербованих РФ підлітків

Правоохоронці затримали двох 14-річних агентів спецслужб Росії. Вони підірвали вибухівку поблизу райвідділу поліції у Вишгородському районі Київської області
Головні тези:
- Двох 14-річних підлітків затримали за підірвання вибухівки поблизу райвідділу поліції в Київській області.
- Зловмисників російські спецслужби завербували через Telegram з обіцянками легкого заробітку.
- Підліткам оголошено підозру за терористичний акт, їм загрожує до 12 років ув'язнення.
- У іншому випадку, 17-річний юнак і його спільники готували серію терактів та підпалів в Одесі та Миколаєві.
- Слідство встановило, що молодь координувалася куратором з Росії через Telegram-канали та виконувала інструкції щодо терористичних акцій.
Що відомо про затриманих неповнолітніх зрадників
Як зазначають в СБУ, зловмисники, виконуючи завдання російських спецслужб, заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу адмінбудівлі.
Вибухівка, замаскована під термос, була наповнена гайками й болтами для посилення уражаючої дії. На щастя, вибух не призвів до жертв чи травм.
Під час злочину зловмисники встановили поруч мобільний телефон, щоб транслювати подію в режимі реального часу, а дистанційний підрив здійснили за допомогою спеціальної програми.
Обидвом підліткам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
СБУ викрила неповнолітніх агентів ФСБ
Раніше в Одесі СБУ спільно з Національною поліцією викрили агентурну групу ФСБ Росії, до складу якої входили троє місцевих жителів. Зловмисники планували серію терактів, підпалів і вибухів у різних регіонах України.
Як встановило слідство, учасники групи готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.
Один із них уже здійснив вибух у Києві. У середині листопада 17-річний юнак заклав вибухівку біля будівлі державного органу. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було дистанційно активовано.
Разом із ним затримали ще двох спільників — 15-річного та 20-річного жителів Одеси. Вони брали участь у підпалах відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.
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