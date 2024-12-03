Підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. СБУ викрили завербованих РФ підлітків
Категорія
Україна
Дата публікації

Підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. СБУ викрили завербованих РФ підлітків

СБУ
Підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. СБУ викрили завербованих РФ підлітків
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Правоохоронці затримали двох 14-річних агентів спецслужб Росії. Вони підірвали вибухівку поблизу райвідділу поліції у Вишгородському районі Київської області

Головні тези:

  • Двох 14-річних підлітків затримали за підірвання вибухівки поблизу райвідділу поліції в Київській області.
  • Зловмисників російські спецслужби завербували через Telegram з обіцянками легкого заробітку.
  • Підліткам оголошено підозру за терористичний акт, їм загрожує до 12 років ув'язнення.
  • У іншому випадку, 17-річний юнак і його спільники готували серію терактів та підпалів в Одесі та Миколаєві.
  • Слідство встановило, що молодь координувалася куратором з Росії через Telegram-канали та виконувала інструкції щодо терористичних акцій.

Що відомо про затриманих неповнолітніх зрадників

Як зазначають в СБУ, зловмисники, виконуючи завдання російських спецслужб, заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу адмінбудівлі.

Вибухівка, замаскована під термос, була наповнена гайками й болтами для посилення уражаючої дії. На щастя, вибух не призвів до жертв чи травм.

Фото — СБУ

Під час злочину зловмисники встановили поруч мобільний телефон, щоб транслювати подію в режимі реального часу, а дистанційний підрив здійснили за допомогою спеціальної програми.

Фото — СБУ

Малолітніх зрадників вдалося викрити "по гарячих слідах". Їх завербували через Telegram-канали з пропозиціями швидкого заробітку. Представник російських спецслужб, який видавав себе за дівчину, керував їхніми діями та обіцяв грошову винагороду, яку хлопці так і не отримали.

Фото — СБУ

Обидвом підліткам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ викрила неповнолітніх агентів ФСБ

Раніше в Одесі СБУ спільно з Національною поліцією викрили агентурну групу ФСБ Росії, до складу якої входили троє місцевих жителів. Зловмисники планували серію терактів, підпалів і вибухів у різних регіонах України.

Як встановило слідство, учасники групи готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.

Один із них уже здійснив вибух у Києві. У середині листопада 17-річний юнак заклав вибухівку біля будівлі державного органу. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було дистанційно активовано.

Разом із ним затримали ще двох спільників — 15-річного та 20-річного жителів Одеси. Вони брали участь у підпалах відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.

Розслідування показало, що всі троє координувалися куратором з Росії, з яким зв’язалися через Telegram-канали, які пропонували "легкий заробіток". Теракти та виготовлення вибухівки здійснювалися за його інструкціями.

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