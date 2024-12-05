Між ЗСУ та армією РФ відбулося 106 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 05.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом в районі Круглого.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

Наші захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.

Силами оборони відбито одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.