Між ЗСУ та армією РФ відбулося 106 боєзіткнень від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулося 106 боєзіткнень від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 5 грудня відбулося 106 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • З початку доби сталося 106 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією РФ.
  • Українські захисники активно протидіють російському агресору, завдаючи йому втрат у техніці та живій силі.
  • Ситуація на фронті залишається напруженою, і відбуваються активні бойові дії на багатьох напрямках, зокрема у Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській областях.

Актуальна ситуація на фронті 5 грудня

Оперативна інформація станом на 16.00 05.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову.

  • На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом в районі Круглого.

  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.

  • На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

  • Наші захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.

  • Силами оборони відбито одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

  • На Курахівському напрямку окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

  • П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.

  • На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника в напрямку Новоданилівки.

  • На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.

  • На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1 580 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 506 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 19 472 (+22) од,

  • артилерійських систем — 21 023 (+21) од,

  • РСЗВ — 1 253 (+0) од,

  • засобів ППО — 1 020 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 977 (+31) од,

  • крилатих ракет — 2 855 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30 843 (+97) од,

  • спеціальної техніки — 3 630 (+2) од.

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