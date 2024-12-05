Між ЗСУ та армією РФ відбулося 106 боєзіткнень від початку доби

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 5 грудня відбулося 106 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби сталося 106 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією РФ.
- Українські захисники активно протидіють російському агресору, завдаючи йому втрат у техніці та живій силі.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, і відбуваються активні бойові дії на багатьох напрямках, зокрема у Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській областях.
Актуальна ситуація на фронті 5 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 05.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Краснопілля, Покровка та Дем’янівка у Сумській області. Крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Глухову.
На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару КАБом в районі Круглого.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають три ворожі атаки в напрямку Нової Кругляківки та Лозової, одну атаку вже відбито. Авіаударів зазнали НАРами зазнали Петропавлівка та Лозова.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському Лісництві, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.
Наші захисники відбивають штурм противника, на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру.
Силами оборони відбито одну атаку поблизу Торецька на Торецькому напрямку.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, 8 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.
На Курахівському напрямку окупанти провели 35 атак поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки, Романівки та Успенівки, десять боєзіткнень тривають до цього часу.
П’ятнадцять разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки, десять з них ще продовжуються.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника в напрямку Новоданилівки.
На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.
На Курщині українські захисники відбили сім ворожих атак, ще в чотирьох локаціях бої продовжуються.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1 580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 506 (+13) од,
бойових броньованих машин — 19 472 (+22) од,
артилерійських систем — 21 023 (+21) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 020 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 977 (+31) од,
крилатих ракет — 2 855 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 843 (+97) од,
спеціальної техніки — 3 630 (+2) од.
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